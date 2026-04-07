Кэмерон Диаз и Киану Ривз с возлюбленной пришли на премьеру в Нью-Йорке

Нью-йоркская премьера фильма «Последствия» собрала на красной дорожке ее главных звезд: Кэмерон Диаз, Киану Ривза, Джону Хилла и Мэтта Бомера.
61-летний Киану Ривз появился на мероприятии со своей возлюбленной, 53-летней художницей Александрой Грант. Пара выбрала гармонирующие друг с другом наряды в темной гамме: актер был в классическом черном костюме с серой рубашкой, а Грант — в черном платье под серым пиджаком с принтом. Влюбленные с удовольствием позировали фотографам, держась за руки.
53-летняя Кэмерон Диаз сияла на красной дорожке в элегантном черном платье в пол и ярких красных туфлях.
В центре сюжета черной комедии «Последствия» — голливудская звезда Риф Хоук (Киану Ривз). Его жизнь оказывается под угрозой, когда неизвестный шантажист присылает ему компрометирующее видео. Чтобы спасти карьеру, герою приходится встретиться лицом к лицу с прошлым. В этом непростом путешествии его поддерживают лучшие друзья — Кайл (Кэмерон Диас) и Ксандер (Мэтт Бомер), а также кризисный менеджер (Джона Хилл).
Режиссером и соавтором сценария картины выступил Джона Хилл.
Премьера фильма состоится на онлайн-платформе Apple TV+ 12 апреля.