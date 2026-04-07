Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кэмерон Диаз и Киану Ривз с возлюбленной пришли на премьеру в Нью-Йорке

В США состоялась премьера черной комедии «Последствия», которую посетили Киану Ривз, Кэмерон Диаз, Мэтт Бомер и Джона Хилл
Источник: Legion-Media.ru

Нью-йоркская премьера фильма «Последствия» собрала на красной дорожке ее главных звезд: Кэмерон ДиазКиану Ривза, Джону Хилла и Мэтта Бомера.

61-летний Киану Ривз появился на мероприятии со своей возлюбленной, 53-летней художницей Александрой Грант. Пара выбрала гармонирующие друг с другом наряды в темной гамме: актер был в классическом черном костюме с серой рубашкой, а Грант — в черном платье под серым пиджаком с принтом. Влюбленные с удовольствием позировали фотографам, держась за руки.

Источник: Legion-Media.ru

53-летняя Кэмерон Диаз сияла на красной дорожке в элегантном черном платье в пол и ярких красных туфлях.

Источник: Legion-Media.ru

В центре сюжета черной комедии «Последствия» — голливудская звезда Риф Хоук (Киану Ривз). Его жизнь оказывается под угрозой, когда неизвестный шантажист присылает ему компрометирующее видео. Чтобы спасти карьеру, герою приходится встретиться лицом к лицу с прошлым. В этом непростом путешествии его поддерживают лучшие друзья — Кайл (Кэмерон Диас) и Ксандер (Мэтт Бомер), а также кризисный менеджер (Джона Хилл).

Режиссером и соавтором сценария картины выступил Джона Хилл.

Премьера фильма состоится на онлайн-платформе Apple TV+ 12 апреля.