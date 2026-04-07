Джеки Чан давно уже больше, чем актер. Он настоящий бренд, который постоянно подкрепляется новыми регалиями. Два попадания в Книгу рекордов Гиннесса: одно — за наибольшее число трюков, другое — за количество упоминаний в титрах фильма (15!). Почетный «Оскар» 2016 года — за вклад в кинематограф. И просто невероятная карьера: за 60 с лишним лет в профессии он снялся более чем в 150 фильмах. Любимых среди них — множество. Но мы попытались выбрать самые яркие.
«Пьяный мастер»
Именно после «Пьяного мастера» по миру разошелся знаменитый образ дерзкого и ловкого бойца с узнаваемым прищуром. Вонг Фэй-Хуна, которого играет Чан, за строптивость отправляют на обучение к суровому мастеру (Сиу Тинь-Юэнь). Его стиль кажется безумным, но при этом оказывается абсолютно непобедимым.
Лента стала культовой и закрепила формулу, которую ранее уже опробовали в «Змее в тени орла»: микс боевых искусств с комедией, опасные трюки и много самоиронии. До этого из Чана пытались сделать нового Брюса Ли, но он выбрал свой путь. Интересно, что, несмотря на успех, сиквел вышел только в 1994 году — и оказался ничуть не хуже: многие критики и вовсе называют «Пьяного мастера 2» лучшим фильмом в карьере артиста.
«Полицейская история»
В «Полицейской истории» детектив Чан Ка-Куй (в западном дубляже — Кевин) ловит босса наркомафии и его секретаршу, но важнее — как он это делает. Он мчится на огромной скорости по трущобам, цепляется за движущийся автобус, съезжает по гирлянде из лампочек через стеклянный торговый центр — и это лишь верхушка айсберга.
Помимо исполнения главной роли, Чан выступил режиссером, сценаристом и постановщиком трюков. Во многом это было обусловлено неудачным опытом в «Покровителе»: он хотел показать Голливуду, как нужно снимать боевики. Особенно впечатляющей получилась финальная сцена в торговом центре. На нее ушло несколько съемочных дней, а сам актер получил сильные ожоги ладоней и несколько травм. Фильм стал образцом для нескольких поколений режиссеров, а новые части (всего семь) выходили вплоть до 2013 года.
«Доспехи Бога»
Еще одна невероятно живучая франшиза в фильмографии Чана — «Доспехи Бога». Здесь он покорил зрителей образом авантюриста по прозвищу Азиатский Ястреб — охотника за артефактами, которому предстоит вернуть части древних доспехов из рук европейской секты.
Актер известен частыми травмами на съемках, но именно здесь произошел один из самых опасных случаев. При прыжке со стены на дерево он упал на камни и получил тяжелейшую черепно-мозговую травму: осколок кости пробил череп и повредил мозг, вызвав кровоизлияние. К счастью, неподалеку оказался один из лучших нейрохирургов Европы. Операция прошла успешно, но Чан частично потерял слух на одно ухо. Любой другой в такой ситуации задумался бы о рисках, но он, едва оправившись, вернулся к работе. Лента 1986 года стала одной из самых кассовых в Гонконге своего времени.
«Разборка в Бронксе»
Хотя в Азии он уже был мегапопулярен, американский зритель узнал о Джеки Чане благодаря «Разборке в Бронксе». По сюжету гонконгский полицейский приезжает на свадьбу дяди в Нью-Йорк и сразу оказывается в центре конфликта между уличной бандой и криминальным синдикатом.
И вновь не обошлось без травм. Выполняя прыжок с моста, Чан сломал щиколотку. Пришлось доигрывать сцены в гипсе, замаскированном под кроссовок — получилась почти «бриллиантовая нога». Это первый фильм Чана, который возглавил американский прокат.
«Час пик»
Один из самых ярких комедийных дуэтов в истории кино родился в «Часе пик». Две противоположности — детектив из Гонконга и агент ФБР из Лос-Анджелеса — вынуждены работать вместе. Напарника Чана сыграл Крис Такер. Кажется, более несовместимых партнеров и представить нельзя: один — серьезный и организованный, второй — болтливый и непредсказуемый. Но Ли знает кунг-фу, а Картер — улицы, и вместе они идеально дополняют друг друга.
Примечательно, что студия изначально сомневалась в проекте. Однако в 1998 году фильм собрал 244 миллиона долларов при бюджете в 33 миллиона. Сиквел вышел в 2001 году и считается лучшей частью трилогии (сборы — 347 миллионов). В прошлом году, к радости фанатов, началась работа над продолжением.
«Каратэ-пацан»
12-летний Дрей (Джейден Смит) переезжает с матерью из США в Пекин. Он оказывается в чужой среде и вскоре сталкивается с местными хулиганами. Единственный, кто может ему помочь, — тихий сосед-слесарь, мастер кунг-фу по имени Хан. Герой Чана предстает сдержанным и немногословным мудрецом. Он строг к мальчику, но еще строже — к себе: его не отпускает трагедия прошлого.
Это одна из самых трогательных ролей в карьере Чана и самая кассовая: сборы составили 359 миллионов долларов. При этом его персонаж вступает лишь в одну драку за весь фильм. В 2025 году вышел «Каратэ-пацан: Легенды» — своего рода перезапуск франшизы.