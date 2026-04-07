Актер известен частыми травмами на съемках, но именно здесь произошел один из самых опасных случаев. При прыжке со стены на дерево он упал на камни и получил тяжелейшую черепно-мозговую травму: осколок кости пробил череп и повредил мозг, вызвав кровоизлияние. К счастью, неподалеку оказался один из лучших нейрохирургов Европы. Операция прошла успешно, но Чан частично потерял слух на одно ухо. Любой другой в такой ситуации задумался бы о рисках, но он, едва оправившись, вернулся к работе. Лента 1986 года стала одной из самых кассовых в Гонконге своего времени.