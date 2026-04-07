Наталья Фатеева пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем. Актриса обвинила в этом врачей, которые допустили ошибку во время одной из операций.
В 2022 году у Натальи Николаевны было шесть тяжелых хирургических вмешательств. Во время одного из них ей занесли инфекцию, из-за которой артистка теперь вынуждена ходить на костылях.
«Благодаря нашей медицине я хожу на двух костылях. Два врача в свое время — один и второй — так относились ко мне, что я имею теперь костыли на всю оставшуюся жизнь. Я никогда не смогу ходить без костылей. Это невозможно исправить. Потому что инфекция, которую мне выращивали вместо того, чтобы вовремя ее убрать, съела мягкую ткань моего бедра. Теперь у меня нет опоры для левой ноги. Поэтому я, к сожалению, вынуждена ходить только на костылях», — рассказала Фатеева изданию «МК».
Звезда фильма «Три плюс два» практически не выходит из дома, ей также пришлось оставить актерскую карьеру. Она вспомнила, что Рената Литвинова предлагала ей сняться в одном из своих проектов, но Наталья Николаевна была вынуждена отказаться.
«Вы меня больше не увидите! Зачем? Всему свое время. Ни в коем случае вы меня не увидите. Я вам не покажусь ни за что на свете», — высказалась звезда советского кино.
Она отметила, что старается смириться со своими проблемами. Сейчас Фатеева не может путешествовать по России и по миру, как раньше. Однако актриса подчеркнула, что за свою жизнь побывала во многих интересных местах, чему очень рада.
Ранее Наталья Фатеева назвала россиян несчастливыми людьми.