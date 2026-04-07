Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

91-летняя Фатеева рассказала о проблемах со здоровьем из-за врачебной ошибки

Советская актриса призналась, что может передвигаться только на костылях
Наталья Фатеева
Наталья ФатееваИсточник: Fotodom.ru

Наталья Фатеева пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем. Актриса обвинила в этом врачей, которые допустили ошибку во время одной из операций.

В 2022 году у Натальи Николаевны было шесть тяжелых хирургических вмешательств. Во время одного из них ей занесли инфекцию, из-за которой артистка теперь вынуждена ходить на костылях.

«Благодаря нашей медицине я хожу на двух костылях. Два врача в свое время — один и второй — так относились ко мне, что я имею теперь костыли на всю оставшуюся жизнь. Я никогда не смогу ходить без костылей. Это невозможно исправить. Потому что инфекция, которую мне выращивали вместо того, чтобы вовремя ее убрать, съела мягкую ткань моего бедра. Теперь у меня нет опоры для левой ноги. Поэтому я, к сожалению, вынуждена ходить только на костылях», — рассказала Фатеева изданию «МК».

Звезда фильма «Три плюс два» практически не выходит из дома, ей также пришлось оставить актерскую карьеру. Она вспомнила, что Рената Литвинова предлагала ей сняться в одном из своих проектов, но Наталья Николаевна была вынуждена отказаться.

«Вы меня больше не увидите! Зачем? Всему свое время. Ни в коем случае вы меня не увидите. Я вам не покажусь ни за что на свете», — высказалась звезда советского кино.

Она отметила, что старается смириться со своими проблемами. Сейчас Фатеева не может путешествовать по России и по миру, как раньше. Однако актриса подчеркнула, что за свою жизнь побывала во многих интересных местах, чему очень рада.

Ранее Наталья Фатеева назвала россиян несчастливыми людьми.