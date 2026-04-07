76-летняя Джессика Лэнг возвращается в «Американскую историю ужасов» спустя 8 лет

Ранее актриса утверждала, что со съемками в популярном сериале покончено
Джессика Лэнг в сериале «Американская история ужасов»

Режиссер и сценарист Райан Мерфи поделился фотографиями со съемок 13-го сезона сериала «Американская история ужасов». На снимках Джессика Лэнг в синем платье и с высокой прической смотрит в окно. И хотя лица ее не видно, фанаты популярного сериала сразу же узнали звезду «Тутси» и «Кинг-Конга».

76-летняя актриса вернется в «Американскую историю ужасов» после восьмилетнего перерыва. Приглашение Лэнг в 13-й сезон хоррор-антологии вызвало большой ажиотаж, поскольку ранее она настаивала на том, что больше не будет участвовать в проекте.

Джессика Лэнг в сериале «Американская история ужасов» / фото: соцсети

Поклонники сериала выразили в соцсетях восторг по поводу возвращения актрисы: «Королева вернулась», «О боже! Не могу дождаться!», «Спасибо, спасибо, спасибо».

Джессика Лэнг в сериале «Американская история ужасов» / фото: соцсети

Лэнг была одной из первых звездных исполнительниц в «Американской истории ужасов». Она играла Констанс Лэнгдон в первом сезоне, вернулась во втором сезоне в роли сестры Джуд Мартин, затем сыграла Фиону Гуд в третьей части и Эльзу Марс в четвертой.

Четыре года спустя, в восьмом сезоне, она вернулась в качестве приглашенной звезды, вновь исполнив роль Констанс Лэнгдон. Кого сыграет Джессика Лэнг в новом сезоне хоррор-антологии пока неизвестно.

Джессика Лэнг в сериале «Американская история ужасов»

В 13-м сезоне вернутся и другие постоянные актеры «Американской истории ужасов»: Сара Полсон, Эван Питерс, Анджела Бассетт, Кэти Бейтс, Эмма Робертс, Билли Лурд и другие. К ним присоединится Ариана Гранде. Сюжет и дата выхода нового сезона пока неизвестны.