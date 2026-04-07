Мария Шрайвер и звезда «Терминатора» сочетались браком в 1986 году. За время совместной жизни у пары родились две дочери, Кэтрин и Кристина, и два сына — Патрик и Кристофер. Несмотря на развод, экс-супругам удалось сохранить дружеские и уважительные отношения. Они периодически видятся на важных семейных мероприятиях. Сам Арнольд Шварценеггер не раз публично выражал признательность бывшей жене. Актер подчеркивал, что всегда будет благодарен Марии за их общих детей и за годы, прожитые вместе.