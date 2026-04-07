Игорь Угольников вспомнил, как на премьере «Ширли-мырли» никто не смеялся

Звезда российского телевидения 90-х, кинорежиссер и создатель студии «ВоенФильм» Игорь Угольников в интервью aif.ru рассказала о съемках в комедии-фарсе Владимира Меньшова «Ширли-мырли», назвав этот период «большим счастьем».
«Фильм “Ширли-мырли” не сразу восприняли так, как воспринимают сейчас, — рассказал Игорь Угольников. — На премьере в Доме кино, когда фильм принимали наши коллеги кинематографисты, никто не смеялся. И мы ощутили это как сильный провал. И напились тогда, помню, с Владимиром Валентиновичем крепко, потому что мы же уверены были, что все будут смеяться».
По словам Угольникова, только через какое-то время те же зрители, которые были на премьере, высказались, что «это теперь мое любимое кино, я знаю его наизусть», хотя в начале приняли весьма холодно.