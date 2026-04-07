Актриса Екатерина Вилкова опубликовала в соцсети фотографии со своим сыном Петром, отцом которого является звезда сериала «Не родись красивой» Илья Любимов. Снимки она опубликовала в честь двенадцатилетия ребенка.
В личном блоге Вилкова обратилась к имениннику с теплыми словами. «Каждый день ты делаешь этот мир чуточку лучше! Я люблю тебя, мой мультик! С днем рождения, самый крутой маленький мужик», — написала артистка.
Пользователи сети, увидев редкие кадры, сразу обратили внимание на внешность подростка. По мнению подписчиков, двенадцатилетний Петр унаследовал черты лица как матери, так и отца.
Ранее Екатерина Вилкова показала дочь.