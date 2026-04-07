76-летняя Мэрил Стрип с Энн Хэтэуэй удивили яркими нарядами на премьере в Токио

Актрисы посетили Японию в рамках мирового тура в честь выхода на экраны фильма «Дьявол носит Prada 2»
Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй / фото: соцсети

Легендарная Мэрил Стрип и звезда Голливуда Энн Хэтэуэй прибыли в Токио в рамках мирового промотура «Дьявол носит Prada 2» — сиквела культовой ленты «Дьявол носит Prada». Встреча с японскими поклонниками превратилась в демонстрацию ярких и концептуальных образов.

76-летняя обладательница «Оскара» выбрала для выхода смелый ансамбль в духе поп-арт. Ее пальто и юбка миди огненно-красного цвета от Chanel были покрыты графичным белым принтом. Длинная черная бахрома на рукавах и подоле добавила наряду дерзкий ковбойский акцент. Завершили образ белые туфли с черными носками и массивные квадратные солнцезащитные очки.

Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй / фото: соцсети

Энн Хэтэуэй, в свою очередь, сделала неожиданную отсылку к образу своей героини. 43-летняя актриса впервые появилась на публике с челкой, точь-в-точь повторяющей стрижку ее Энди Сакс из фильма 2006 года. Чтобы новая деталь прически привлекала внимание, Хэтэуэй собрала каштановые волосы в высокий гладкий хвост

Актриса надела черно-белое платье от Valentino с бюстье и пышной юбкой с оборками и ярко-красной деталью.

Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй / фото: соцсети

Мировая премьера «Дьявол носит Prada 2» намечена на 1 мая.