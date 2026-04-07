Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрил Стрип рассказала, кем вдохновлялись для роли Миранды Пристли

По словам обладательницы премии «Оскар», она черпала вдохновение у двух голливудских тяжеловесов: Майка Николса и Клинта Иствуда
Кадр из фильма «Дьявол носит Prada 2»
После выхода фильма «Дьявол носит Prada» поклонники долгое время предполагали, что образ ледяной, властной героини, редактора модного журнала Миранды Пристли, был вдохновлен главредом Vogue ​​Анной Винтур. Однако во время своего появления 1 апреля в шоу The Late Show with Stephen Colbert Мэрил Стрип заявила, что это совсем не так. По словам обладательницы премии «Оскар», она черпала вдохновение у двух голливудских тяжеловесов: Майка Николса и Клинта Иствуда.

«Все это время я, по сути, подражала Майку Николсу, — неожиданно огорошила Стрип. — Если бы у Майка Николса и Клинта Иствуда родился ребенок… это была бы Миранда Пристли». Она объяснила, что режиссерский стиль Николса помог сформировать тон персонажа. «Его властность на съемочной площадке… И Майк делал это с таким тонким юмором. Люди воспринимают это как злобу, но на самом деле это смешно».

Кадр из фильма «Дьявол носит Prada 2»
Между тем, Клинт Иствуд стал примером более сдержанной, но авторитетной манеры речи. «Клинт никогда не повышал голос, — отметила Стрип. — Он руководил процессом, и людям приходилось наклоняться вперед, чтобы расслышать, что он говорит». Николс знал о том, что некоторые черты Миранды были взяты у него, — и ему это нравилось. «Да, я рассказала Майку, и он был в восторге», — призналась актриса.

Ранее сообщалось, что Мэрил Стрип и Анна Винтур оказались родственницами.