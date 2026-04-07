Мэрил Стрип рассказала, кем вдохновлялись для роли Миранды Пристли

После выхода фильма «Дьявол носит Prada» поклонники долгое время предполагали, что образ ледяной, властной героини, редактора модного журнала Миранды Пристли, был вдохновлен главредом Vogue Анной Винтур. Однако во время своего появления 1 апреля в шоу The Late Show with Stephen Colbert Мэрил Стрип заявила, что это совсем не так. По словам обладательницы премии «Оскар», она черпала вдохновение у двух голливудских тяжеловесов: Майка Николса и Клинта Иствуда.
«Все это время я, по сути, подражала Майку Николсу, — неожиданно огорошила Стрип. — Если бы у Майка Николса и Клинта Иствуда родился ребенок… это была бы Миранда Пристли». Она объяснила, что режиссерский стиль Николса помог сформировать тон персонажа. «Его властность на съемочной площадке… И Майк делал это с таким тонким юмором. Люди воспринимают это как злобу, но на самом деле это смешно».
Между тем, Клинт Иствуд стал примером более сдержанной, но авторитетной манеры речи. «Клинт никогда не повышал голос, — отметила Стрип. — Он руководил процессом, и людям приходилось наклоняться вперед, чтобы расслышать, что он говорит». Николс знал о том, что некоторые черты Миранды были взяты у него, — и ему это нравилось. «Да, я рассказала Майку, и он был в восторге», — призналась актриса.
Ранее сообщалось, что Мэрил Стрип и Анна Винтур оказались родственницами.