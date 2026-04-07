Мэрил Стрип рассказала, кем вдохновлялись для роли Миранды Пристли

Между тем, Клинт Иствуд стал примером более сдержанной, но авторитетной манеры речи. «Клинт никогда не повышал голос, — отметила Стрип. — Он руководил процессом, и людям приходилось наклоняться вперед, чтобы расслышать, что он говорит». Николс знал о том, что некоторые черты Миранды были взяты у него, — и ему это нравилось. «Да, я рассказала Майку, и он был в восторге», — призналась актриса.