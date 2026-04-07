Михалков заявил об особой роли кино в сохранении традиций и исторической памяти

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Культура, в том числе кино, играет особую роль в сохранении ценностей и традиций народов. Таким мнением с ТАСС поделился кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, Герой Труда Российской Федерации, режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков, отметив, что премия «Бриллиантовая бабочка» поддерживает этот процесс.
По его словам, в современном мире усиливается давление на культурную и историческую повестку. «Мы живем в мире, в котором Запад, одержимый идеей собственной исключительности, пытается навязать всем не только свои политические воззрения, но и свои искаженные представления об исторических событиях, о памяти и правде. Сегодня у культуры, кинематографа появляется особая роль — говорить с людьми о подлинных ценностях, на которых держится и всегда держался мир, сохранять память и традиции народов и стран», — отметил он.
Михалков подчеркнул, что в этих условиях особое значение приобретают культурные инициативы, направленные на защиту традиционных ценностей. «Именно таким пространством и стала наша [премия] “Бриллиантовая бабочка”. Эта премия — не только о кино. Она о защите смыслов, о верности традициям, о достоинстве человека, о праве народов говорить на своем языке, рассказывать о себе и быть услышанными», — добавил режиссер.
О премии
С инициативой учреждения премии в 2022 году выступил Никита Михалков. Он называл награду необходимой для развития евразийского пространства. Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоялась 22 апреля 2025 года на сцене «Мастерской “12” Никиты Михалкова», а 27 ноября состоялась первая церемония вручения.
Награда премии — инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером. Всего в конкурсе предусмотрено 12 номинаций. Оценивает картины экспертный совет, в который входят ведущие российские кинематографисты и киноведы, обладающие высокой профессиональной экспертизой.
Победители были награждены не только статуэткой «Бриллиантовая бабочка». Обладатель награды в номинации «Лучший фильм» также получил якутский бриллиант стоимостью, эквивалентной $1 млн. Победители в остальных номинациях, кроме статуэтки, получили якутский бриллиант стоимостью, эквивалентной $250 тыс. каждый.