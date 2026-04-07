«Очередной бред»: звезда «Счастливы вместе» ответила на слухи о долгах и суде

Актриса Наталья Бочкарева в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опровергла слух, что против нее подали иск из-за долга по коммунальным услугам.
«Читаю новости и нарываюсь на очередной бред. Просто очередной бред касаемо меня», — возмутилась артистка.
Знаменитость возмутилась тому, что СМИ не перепроверяет информацию. Она объяснила, что в суд подали не на нее, а на ее тезку — Бочкареву Наталью Васильевну. У актрисы отчество — Владимировна.
«Им хочется создать новость, очередной хейт. И правда ли это, неправда — им бесполезно. А знаете, почему? Потому что в нашей стране вообще не работают суды в отношении журналистов», — заявила актриса.
Звезда отметила, что звезда может сильно пострадать даже из-за маленькой заметки с непроверенной информации. Как объяснила актриса, подобные новости провоцируют хейт в адрес знаменитости.
Ранее сообщалось, что Наталью Бочкареву оштрафовали из-за дочери.