Пародии ТНТ — особый вид искусства, во многом парадоксальный. Жанр — низкий, шутки — далеко не всегда удачные. Но в них есть крючок, на который легко поймать зрителя, — радость узнавания. Авторы «Королька» тоже пытаются играть в эту игру, но все же не предлагают ни неожиданных поворотов, ни то, ради чего все и идут в кино на комедию — более или менее приличного юмористического контента. Это особенно печально, учитывая, что сценарий фильма писался, по словам создателей, аж два года. От почти двухчасового кинопредставления с вялыми шутками быстро устаешь. Да и многоцелевое использование хурмы тоже не идет на пользу — на полезный фрукт к середине «Королька» становится тошно смотреть.