Паттинсон выступил за раздельный счет на первом свидании

Актер Роберт Паттинсон считает, что неоплата девушкой своей части счета на свидании — это «несексуально», и выступил за раздельный счет в программе Agree to Disagree от LADbible Entertainment на YouTube, где знаменитости обсуждают самые спорные темы в интернете.
На шоу в дискуссии схлестнулись голливудские актеры Роберт Паттинсон и Зендая, недавно сыгравшие в фильме «Вот это драма!». В вопросе, кто должен оплачивать счет на первом свидании, мнения коллег разделились. Паттинсон твердо высказался за разделение счета, а также признался, что на самом деле ему очень нравится, когда женщина тайно оплачивает свидание. «Ладно, она обо мне позаботится» — такая мысль возникает у него в этот момент.
Зендая, в свою очередь, считает, что в данном вопросе все зависит от обстоятельств. Однако она не против, если на первом свидании заплатит мужчина, поскольку в ее глазах это выглядит «по-рыцарски». В ответ на последнюю фразу Роберт заявил, что это «не очень сексуально».