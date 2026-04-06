В России покажут «Возвращение кота» культовой японской студии Ghibli

По сюжету мультфильма по дороге из школы девочка по имени Хару спасает необычного кота с золотой цепочкой на шее, едва не попавшего под колеса грузовика. Спасенный кот оказывается принцем Кошачьего королевства, и к дому Хару прибывает торжественная кошачья процессия во главе с самим Королем, который благодарит ее и обещает щедрые дары. С этого момента жизнь героини стремительно меняется, открывая дверь в удивительное и непредсказуемое приключение.