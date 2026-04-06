Лиза Кудроу порассуждала о своем культовом персонаже из «Друзей»

Лиза Кудроу высказалась о своей героине из сериала «Друзья». 62-летняя актриса заявила, что Фиби Буффе из культового ситкома «не была глупой», в новом интервью для журнала Interview Magazine.
«В то время все думали: “Она такая дурочка. Как так получается, что вы играете только дурочек?” А я подумала: “А она дурочка?” Мне она никогда не казалась такой», — вспоминает Кудроу о реакции публики на ее персонажа.
Когда актрису спросили, кто же все-таки называл Фиби дурочкой, она ответила: «Все. В 1994 году все говорили: “Я ее обожаю. Она такая дурочка”. И мы понимали, что дурочка в этом сериале — это именно она. Тот, кто не живет по общепринятым правилам».
Однако актриса подчеркнула, что ее героиня «никогда не была глупой», а также заметила, что подобные черты вообще не вкладывались в Фиби Буфе ни при написании сценария, ни при подготовке к роли.
