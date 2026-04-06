Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Режиссер «Белого лотоса» рассказал о продолжении сериала

Майк Уайт рассказал, чего ждать в четвертом сезоне

Майк Уайт, автор популярной антологии «Белый лотос», поделился первыми деталями четвертого сезона. По его словам, новая часть проекта отойдет от глубоких философских раздумий о жизни и смерти, которые доминировали в третьем сезоне. Вместо этого зрителей ждет возвращение к более легкому, комедийному и игривому стилю повествования.

Основной темой новых серий станет феномен славы. Уайт намерен с присущим ему сарказмом препарировать изнанку Голливуда и индустрии развлечений. «Есть люди, которым достаточно любви от своего партнера, но есть и те, кому необходимо признание незнакомцев», — отметил режиссер.

Кадр из сериала «Белый лотос» (3 сезон)

Локации сезона обещают быть не менее роскошными, чем в предыдущих частях. Съемки переместятся на Лазурный берег Франции и в Париж. Одной из ключевых площадок станет легендарный отель Chateau de la Messardière в Сен-Тропе.

Актерский состав четвертого сезона пока не раскрыт, однако участие некоторых звезд уже подтверждено, что подогревает интерес к проекту. В каст вошли: Хелена Бонем Картер, Венсан Кассель, Сандра Бернхард, Эри Грейнер и Макс Гринфилд.