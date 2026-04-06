Режиссер «Белого лотоса» рассказал о продолжении сериала

Майк Уайт, автор популярной антологии «Белый лотос», поделился первыми деталями четвертого сезона. По его словам, новая часть проекта отойдет от глубоких философских раздумий о жизни и смерти, которые доминировали в третьем сезоне. Вместо этого зрителей ждет возвращение к более легкому, комедийному и игривому стилю повествования.