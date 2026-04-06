Жена Андреасяна назвала особые принципы успешной киносказки

Актриса Лиза Моряк перечислила особые принципы успешной киносказки. Ее слова «Газете.Ru» передали в пресс-службе онлайн-кинотеатра «КИОН».
Моряк считает, что универсальной формулы успеха не существует, однако есть несколько пунктов, которые повышают зрительский интерес.
«Самое главное — чтобы в основе была живая, честная история, в которой есть понятные каждому чувства: любовь, верность, надежда. Тогда зрителю легко поверить в происходящее, даже если на экране настоящий сказочный мир», — рассказала артистка.
Моряк также уверена, что в киносказках важен баланс.
«И, конечно, важен баланс: зрелищность и волшебство должны идти вместе с хорошей историей и живыми героями. Когда сказку делают с уважением и не только “для детей”, она откликается у зрителей любого возраста», — заявила актриса.