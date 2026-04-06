Актрису сериала «СашаТаня» Рубцову внесли в базу «Миротворца»

Владельцы сайта указали причиной заявление артистки о том, что она всегда считала Крым российским
Валентина РубцоваИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Российскую актрису Валентину Рубцову, известную по ролям в сериалах «СашаТаня» и «Универ», внесли в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Личные данные актрисы появились на сайте в понедельник. На Украине Рубцову обвинили якобы в покушении на суверенитет и территориальную целостность страны, а также в публичной поддержке действий России. Владельцы сайта указали причиной внесения актрисы в «Миротворец» то, что в одном из интервью она заявила, что всегда считала Крым российским.

Валентина РубцоваИсточник: кадр из сериала «СашаТаня»

«Миротворец» был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов, спортсменов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса. В базу попали даже несовершеннолетние в возрасте от двух лет.

Как заявляли в Генпрокуратуре РФ, сайт был создан для проведения «зачисток» от оппозиционных политических деятелей и журналистов и представляет собой грубое нарушение властями Украины Европейской конвенции по правам человека.