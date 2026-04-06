Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Моряк изменила отношение к царевне-матери после съемок в «Сказке о царе Салтане»

Актриса Лиза Моряк назвала эмоционально глубокой историю царевны-матери
Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане»

Актриса Лиза Моряк призналась, что по-новому взглянула на «Сказку о царе Салтане» после работы над ее экранизацией. Ее слова «Газете.Ru» передали в пресс-службе онлайн-кинотеатра «КИОН».

Знаменитость отметила, что это произведение Александра Пушкина занимает в ее сердце огромное место. Артистка объяснила, что выросла на творчестве поэта. По словам актрисы, она начала чувствовать «Сказку о царе Салтане» по-другому во взрослом возрасте.

Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане»

«Судьба царевны-матери — это ведь не просто сказочный сюжет. Это очень живая и трогательная история женщины, которая проходит через предательство, испытания и одиночество, но при этом не теряет любви и веры. Честно говоря, для меня стало неожиданностью, насколько эмоционально глубоким оказался этот материал. В какой-то момент понимаешь, что это уже не просто знакомая с детства сказка, а очень настоящая история о любви, верности и силе духа», — поделилась актриса.

Звезда сыграла царевну-мать в экранизации. Артистка назвала эту роль большой радостью и ответственностью. Режиссер «Сказки о царе Салтане» — муж актрисы Сарик Андреасян. 9 апреля состоится цифровая премьера фильма на платформе «КИОН».

Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане»

Ранее Лиза Моряк рассказала, как проходит третья беременность.