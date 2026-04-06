Эксперт заявил о конкурентоспособности российских сериалов с зарубежными

Отечественные сериалы уверено конкурируют за внимание зрителя с зарубежными. Об этом в беседе с «Известиями» заявил руководитель рабочей группы по разработке Российского рейтинга сериалов «Медиалогии» внутри холдинга НМГ Евгений Миронов.
«Для составления топ-100 самых популярных сериалов среди жителей России в 2025 году мы проанализировали более тысячи проектов — как российских, так и зарубежных. В этой воронке почти 40% составили отечественные сериалы, при этом они набрали порядка 60% от совокупного количества баллов всего этого списка (чем выше балл, тем чаще искали, смотрели и обсуждали). В итоговом топ-100 доля российских проектов еще выше — уже 60%. При этом 10% заняли турецкие сериалы, 20% — другие зарубежные шоу и еще 10% — взрослая анимация», — сказал эксперт.
Компания опубликовала первый рейтинг в марте 2026 года. В пятерку лидеров вошли и российские, и иностранные тайтлы. Среди них «Игра в кальмара», «Очень странные дела», «След», «Папины дочки» и «Универ».
«Рейтинг показывает, что франшизы типа “Папиных дочек”, “Универа” или “Следа” позволяют удержать и нарастить аудиторию. То есть широкая аудитория при прочих равных выводит такие проекты в топ. Но если тайтл яркий и, возможно, даже провокационный, например, “Олдскул” или “Фишер”, он тоже закономерно оказывается в топе и попадает в свой сегмент», — объяснил Миронов.
Планируется, что в будущем рейтинг станет регулярным и будет выходить раз в месяц.