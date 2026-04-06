Звезда «Зачарованных» показала, как повзрослели ее дети

Актриса Алисса Милано опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкое фото с мужем и детьми. Звезда сериала «Зачарованные» показала, как повзрослели ее сын и дочь. Артистка снялась с семьей на праздновании католической Пасхи.
«Слишком быстро выросли. Всем счастливой Пасхи. Люблю», — написала она.
С 2009 года знаменитость замужем за спортивным агентом Дэвидом Баглиари. Их сыну Майло 14 лет, а дочери Элизабелле 11 лет.
Ранее Алисса Милано снялась без макияжа и фильтров в день своего 53-летия.