Мила Кунис впервые за долгое время появилась на публике со своей 11-летней дочерью Уайетт от Эштона Кутчера. Актрису и ее наследницу засняли во время прогулки по Лос-Анджелесу.
Звезда фильма «Черный лебедь» для выхода выбрала повседневный образ. Она надела светло-голубые джинсы, белую майку, серую рубашку и кроссовки. 42-летняя Кунис распустила кудрявые волосы и отказалась от макияжа. Свой образ она дополнила черными солнцезащитными очками и подвеской с кулоном.
Ее наследница выбрала похожий образ. Школьница надела рваные голубые джинсы с низкой посадкой, белую футболку с надписью и светлую рубашку в клетку. Уайетт распустила волосы.
Девочка родилась в браке голливудских актеров Милы Кунис и Эштона Кутчера. У пары также есть девятилетний сын Димитрий.
Актеры познакомились на съемках сериала «Шоу 70-х» в 1998 году. Однако их отношения начались лишь в 2012-м. Они поженились 4 июля 2015 года. Бракосочетание состоялось в Тайном саду на ранчо Пэрриш в Калифорнии.
Супруги скрывают своих детей от поклонников. Они не публикуют их фото в соцсетях, не берут их с собой на публичные мероприятия и не участвуют в семейных фотосессиях для глянцевых журналов.
«Мы не публикуем фотографии наших детей в открытом доступе, потому что считаем, что публичность — это личный выбор. Мы с женой выбрали карьеру, которая предполагает публичность, но мои дети этого не делали, поэтому я считаю, что они имеют на это право», — говорил Кутчер в одном из интервью.
В январе Мила Кунис и Эштон Кутчер впервые за долгое время вышли вместе в свет. Супруги посетили кинопремию «Золотой глобус 2026».