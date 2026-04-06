Заслуженный артист России Гоша Куценко назвал современные фильмы с «советским теплом». Картины он порекомендовал к просмотру в беседе с «Газетой.Ru».
Ему задали вопрос о современном отечественном кино, которому, по мнению некоторых артистов, не хватает «того самого советского тепла».
«Я могу назвать много фильмов, которые очень “теплые”. Мы с моим партнером по ТОЛКу Андреем Новиковым и режиссером Виктором Шамировым работаем уже 15 лет, за это время мы сняли фильмы “Дикари”, “Игра в правду”, “Упражнения в прекрасном”, “Со мною вот что происходит”… И эти картины — они, как мне кажется, и есть ответ на ваш вопрос. Они как раз про то самое тепло», — поделился он.
