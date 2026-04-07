26 марта в российский прокат вышла экранизация бестселлера Анны Джейн «Твое сердце будет разбито» и практически сразу стала одним из самых обсуждаемых релизов весны. Уже за первый уик-энд фильм собрал почти 200 миллионов рублей, а к утру 31 марта кассовые сборы превысили отметку в 244 миллиона. Интерес к истории оказался неслучайным: в основе картины лежит популярный роман из дилогии «Хулиган и новенькая», у которого есть прямое продолжение — «По осколкам твоего сердца». Во второй книге автор рассказывает о судьбе героев после эмоционального и неоднозначного финала, а значит, у кинематографистов уже есть готовая база для развития сюжета. На этом фоне слухи о второй части выглядят более чем обоснованными. У продолжения действительно есть все шансы стать реальностью.
Известно ли, когда выйдет продолжение фильма «Твое сердце будет разбито»
Официальной информации о съемках продолжения нет, но это и неудивительно — слишком мало времени прошло со старта первой части. Однако большинство кинокритиков уверены в том, что залог на продолжение точно есть. Подобные проекты, целевой аудиторией которые являются подростки, зачастую оказываются весьма прибыльными, поэтому эксперты считают, что с продолжением продюсеры тянуть не будут.
Так как новостей о старте съемок продолжения пока нет, фанатам остается следить за развитием событий в СМИ. Если же вторую часть анонсируют в ближайшее время после премьеры первого фильма, то в прокате он появится, скорей всего, не ранее 2027 года.
О чем будет возможное продолжение фильма «Твое сердце будет разбито»
Первая часть истории заканчивается на драматичной, почти безысходной ноте, оставляя зрителей с множеством вопросов о судьбе героев. Однако литературная основа дает вполне четкое понимание того, куда может двигаться сюжет дальше. Во второй книге — «По осколкам твоего сердца» — раскрываются детали произошедшего и объясняется, что на самом деле стояло за трагическими событиями финала.
В книжной версии продолжение переносит акцент с боли и утраты на попытку героев справиться с последствиями и начать жизнь заново. История становится глубже и эмоциональнее: персонажи проходят через переосмысление своих чувств, ошибок и решений, получая шанс на новую главу — пусть и не без испытаний.
Для поклонников творчества Анны Джейн такой поворот не является сюрпризом — многие уже хорошо знакомы с развитием событий. Именно поэтому возможная экранизация второй части воспринимается не просто как логичное продолжение, а как необходимое завершение истории, без которого экранная версия будет казаться неполной.
Кто сыграет в возможном продолжении фильма «Твое сердце будет разбито»
Новостей об актерском составе также нет. Если съемки второй части все же запустят, то, вероятно, в скором времени создатели мелодрамы сделают официальное заявление о том, каким будет сюжет и кто из актеров сыграет главные роли.
Мы продолжим следить за развитием событий вокруг фильма «Твое сердце будет разбито».