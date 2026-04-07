26 марта в российский прокат вышла экранизация бестселлера Анны Джейн «Твое сердце будет разбито» и практически сразу стала одним из самых обсуждаемых релизов весны. Уже за первый уик-энд фильм собрал почти 200 миллионов рублей, а к утру 31 марта кассовые сборы превысили отметку в 244 миллиона. Интерес к истории оказался неслучайным: в основе картины лежит популярный роман из дилогии «Хулиган и новенькая», у которого есть прямое продолжение — «По осколкам твоего сердца». Во второй книге автор рассказывает о судьбе героев после эмоционального и неоднозначного финала, а значит, у кинематографистов уже есть готовая база для развития сюжета. На этом фоне слухи о второй части выглядят более чем обоснованными. У продолжения действительно есть все шансы стать реальностью.