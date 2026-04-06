Пыльные полы и кочующий букет: 7 киноляпов в фильме «Служебный роман»

Комедийная мелодрама «Служебный роман» является жемчужиной отечественного кино. Но даже в таких шедеврах опытный взгляд киномана может разглядеть небольшие ошибки, заметные при внимательном просмотре
Владимир Белозеров
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Служебный роман
Кадр из фильма «Служебный роман»

Один из своих самых известных фильмов «Служебный роман» режиссер Эльдар Рязанов снимал не на пустом месте. К моменту старта производства в театрах страны уже пять лет с успехом шла пьеса «Сослуживцы», написанная Рязановым совместно с Эмилем Брагинским. Это позволило обкатать материал заранее и довести сценарий будущей картины до совершенства.

Такой подход избавил фильм от потенциальных логических недочетов и позволил режиссеру сосредоточиться на игре актеров. Результат получился ошеломляющим, фильм пользовался популярностью у зрителей и вошел в золотой фонд классики советского кинематографа. Но, в связи со множеством дублей, в фильм прокралось некоторое количество производственных ошибок, которые, впрочем, лишь подчеркивают напряженную работу создателей картины.

Секретарь с опытом

Киноляп с Верочкой

Верочка (Лия Ахеджакова) — секретарь с опытом. Она может болтать по телефону и одновременно печатать. Болтать и выдавать по запросу документы. Болтать и распределять входящих посетителей. И, разумеется, болтать курить подаренные новым замначальника импортные сигареты. Причем делает она это так ловко, что умудряется перекидывать трубку и сигарету из руки в руку буквально в соседних кадрах.

Узелок потуже

Киноляп с галстуком

Костюмы актеров — объект своенравный. Они вечно норовят поменяться в самый неподходящий момент. К примеру, своей жизнью живет галстук Самохвалова (Олег Басилашвили) в самом начале картины. Когда он заходит в кабинет директора хлопотать за друга, отчетливо видна темная полоса под узлом. А когда выходит к друзьям — эта полоса оказывается внутри узла.

Выпьем по коктейлю

Киноляп с коктейлями

Интересная метаморфоза происходит с коктейлями, которыми товарищ Новосельцев (Андрей Мягков) собирается угостить начальницу на вечеринке у Самохвалова. Когда друг снаряжает Анатолия Ефремовича на подкат, жидкость в стаканах едва доходит до середины. Но по пути на балкон ее уровень поднимается, и теперь стаканы наполнены по самую дольку лимона.

Внеплановая уборка

Киноляп с грязными брюками

Юрий Григорьевич Самохвалов ведет шикарный образ жизни, угощает гостей импортными напитками и продуктами. У него в квартире изысканная обстановка… И очень грязные полы. Это становится понятно, когда разошедшийся Новосельцев падает на клени перед Людмилой Прокофьевной (Алиса Фрейндлих). Хорошо заметно, что у поднявшегося на ноги Анатолия Ефремовича появляются огромные пятна грязи на брюках, которые могут образоваться только если в квартире давно не убирались.

Даме — цветы

Киноляп с букетом

Товарищ Калугина так давно превратилась в строгого директора, что уже забыла, когда ей в последний раз дарили цветы. Поэтому, когда Новосельцев приносит ей букет гвоздик, она хоть и устраивает по этому поводу скандал, но остается под глубоким впечатлением от этого жеста. Она даже забирает букет домой. Однако на следующий день гвоздики вновь оказываются в кабинете Людмилы Прокофьевны, хотя обратно она их не приносила.

Не простое украшенье

Киноляп с кольцом

О личной жизни Людмилы Прокофьевны известно пренебрежительно мало. Но, по всей видимости, она не замужем, иначе не была бы настолько одинокой и вряд ли смогла себе позволить закрутить служебный роман с Новосельцевым. Тем не менее, принаряжаясь к приходу кавалера, она по какой-то причине надевает перстень на безымянный палец правой руки, где кольцо носят женатые люди. Впрочем, на безымянном пальце левой руки украшение у нее тоже есть.

Приедет комфорт+

Киноляп с зеркало заднего вида

История Анатолия Ефремовича и Людмилы Прокофьевны заканчивается в такси, которое везет их домой организовывать еще одного мальчика. При этом запрыгивают герои в автомобиль «Волга» с базовым зеркалом заднего вида. Но в следующем кадре появляется другая, оттюнигованная машина. Она оборудована нестандартным, более широким зеркальцем, а у заднего стекла появляется газета, которой раньше не было. 