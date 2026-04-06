Один из своих самых известных фильмов «Служебный роман» режиссер Эльдар Рязанов снимал не на пустом месте. К моменту старта производства в театрах страны уже пять лет с успехом шла пьеса «Сослуживцы», написанная Рязановым совместно с Эмилем Брагинским. Это позволило обкатать материал заранее и довести сценарий будущей картины до совершенства.
Такой подход избавил фильм от потенциальных логических недочетов и позволил режиссеру сосредоточиться на игре актеров. Результат получился ошеломляющим, фильм пользовался популярностью у зрителей и вошел в золотой фонд классики советского кинематографа. Но, в связи со множеством дублей, в фильм прокралось некоторое количество производственных ошибок, которые, впрочем, лишь подчеркивают напряженную работу создателей картины.
Секретарь с опытом
Верочка (Лия Ахеджакова) — секретарь с опытом. Она может болтать по телефону и одновременно печатать. Болтать и выдавать по запросу документы. Болтать и распределять входящих посетителей. И, разумеется, болтать курить подаренные новым замначальника импортные сигареты. Причем делает она это так ловко, что умудряется перекидывать трубку и сигарету из руки в руку буквально в соседних кадрах.
Узелок потуже
Костюмы актеров — объект своенравный. Они вечно норовят поменяться в самый неподходящий момент. К примеру, своей жизнью живет галстук Самохвалова (Олег Басилашвили) в самом начале картины. Когда он заходит в кабинет директора хлопотать за друга, отчетливо видна темная полоса под узлом. А когда выходит к друзьям — эта полоса оказывается внутри узла.
Выпьем по коктейлю
Интересная метаморфоза происходит с коктейлями, которыми товарищ Новосельцев (Андрей Мягков) собирается угостить начальницу на вечеринке у Самохвалова. Когда друг снаряжает Анатолия Ефремовича на подкат, жидкость в стаканах едва доходит до середины. Но по пути на балкон ее уровень поднимается, и теперь стаканы наполнены по самую дольку лимона.
Внеплановая уборка
Юрий Григорьевич Самохвалов ведет шикарный образ жизни, угощает гостей импортными напитками и продуктами. У него в квартире изысканная обстановка… И очень грязные полы. Это становится понятно, когда разошедшийся Новосельцев падает на клени перед Людмилой Прокофьевной (Алиса Фрейндлих). Хорошо заметно, что у поднявшегося на ноги Анатолия Ефремовича появляются огромные пятна грязи на брюках, которые могут образоваться только если в квартире давно не убирались.
Даме — цветы
Товарищ Калугина так давно превратилась в строгого директора, что уже забыла, когда ей в последний раз дарили цветы. Поэтому, когда Новосельцев приносит ей букет гвоздик, она хоть и устраивает по этому поводу скандал, но остается под глубоким впечатлением от этого жеста. Она даже забирает букет домой. Однако на следующий день гвоздики вновь оказываются в кабинете Людмилы Прокофьевны, хотя обратно она их не приносила.
Не простое украшенье
О личной жизни Людмилы Прокофьевны известно пренебрежительно мало. Но, по всей видимости, она не замужем, иначе не была бы настолько одинокой и вряд ли смогла себе позволить закрутить служебный роман с Новосельцевым. Тем не менее, принаряжаясь к приходу кавалера, она по какой-то причине надевает перстень на безымянный палец правой руки, где кольцо носят женатые люди. Впрочем, на безымянном пальце левой руки украшение у нее тоже есть.
Приедет комфорт+
История Анатолия Ефремовича и Людмилы Прокофьевны заканчивается в такси, которое везет их домой организовывать еще одного мальчика. При этом запрыгивают герои в автомобиль «Волга» с базовым зеркалом заднего вида. Но в следующем кадре появляется другая, оттюнигованная машина. Она оборудована нестандартным, более широким зеркальцем, а у заднего стекла появляется газета, которой раньше не было.