Товарищ Калугина так давно превратилась в строгого директора, что уже забыла, когда ей в последний раз дарили цветы. Поэтому, когда Новосельцев приносит ей букет гвоздик, она хоть и устраивает по этому поводу скандал, но остается под глубоким впечатлением от этого жеста. Она даже забирает букет домой. Однако на следующий день гвоздики вновь оказываются в кабинете Людмилы Прокофьевны, хотя обратно она их не приносила.