Алек Болдуин отметил 68-й день рождения в Доминикане с женой и семью детьми

Голливудский актер Алек Болдуин встретил свой 68-й день рождения в кругу семьи на отдыхе в Доминикане. Праздничные кадры с пляжа опубликовала в соцсети его супруга Хилария Болдуин.
На фото пара запечатлена вместе со всеми семью детьми. Хилария, которая младше мужа на 26 лет, родила актеру шестерых детей. В их числе четверо мальчиков и две девочки: Кармен Габриела (2013), Рафаэль Томас (2015), Леонардо Энджел Чарльз (2016), Ромео Алехандро Дэвид (2018), Эдуардо Пау Лукас (2020) и Илария Каталина Ирена (2022).
Еще одна их дочь, Мария Люсия Виктория, появилась на свет в 2021 году при помощи суррогатной матери. Этот факт супруги не скрывали от публики. Хилария Болдуин ранее рассказывала, что мечтала о ребенке, но не могла выносить беременность и пережила несколько выкидышей, что и привело пару к альтернативному решению.
Ранее дочь Алека Болдуина пошутила над ним в день рождения.