Фильмы и сериалы заняли 58% обсуждений контента в интернете

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Фильмы и сериалы формируют основную долю обсуждений контента в русскоязычном сегменте интернета, на них приходится в совокупности 58% упоминаний. Об этом говорится в исследовании онлайн-кинотеатра «Кион» и агентства по управлению репутацией «Сидорин лаб», которое есть в распоряжении ТАСС.
Аналитика основана на изучении более 508 тыс. пользовательских сообщений за период с октября 2025 года по март 2026 года. Согласно результатам, доля фильмов в обсуждениях составила 37,2%, сериалов — 20,7%. Короткие видео заняли лишь 3,2% упоминаний и не рассматриваются как конкурирующий формат, а скорее дополняют потребление контента.
Исследование также выявило различия в предпочтениях аудитории. Женщины чаще положительно обсуждают дорамы (до 87%), а также мультфильмы, сериалы и фильмы (около 74−75%). Мужчины, в свою очередь, активнее интересуются стримами (67%), аниме (58,3%) и видеоконтентом на YouTube (56,5%). Существенным фактором остается возраст. Основную долю обсуждений формируют пользователи 25−39 лет. Аудитория старше 40 лет чаще обсуждает фильмы и телешоу, тогда как молодежь 18−24 лет активнее вовлечена в обсуждение аниме, стримов и коротких видео.
По данным исследования, сериальный формат остается ключевым драйвером вовлеченности. В числе наиболее популярных проектов платформы — «Бар “Один звонок”», «Виноград», «Жизнь по вызову» и «Резервация». Среди фильмов лидируют «Батя 2. Дед», «Кракен» и «Притворись моим мужем». Кроме того, за год вырос интерес к отдельным жанрам: триллерам (+47%), детективам (+33%), мультсериалам (+23%), фантастике (+21%) и драмам (+20%).