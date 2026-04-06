Вручение XV премии «Аванс» состоится 17 апреля

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. XV церемония вручения премии «Аванс» пройдет 17 апреля в рамках 48 го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе журнала «Кинорепортер».
«Юбилейная, XV церемония премии “Аванс” пройдет 17 апреля 2026 года в рамках 48 го Московского международного кинофестиваля. Учрежденная журналом “Кинорепортер” в 2012 году для поддержки молодых актеров, за 15 лет она стала кинематографическим компасом: работы лауреатов определяют лицо современного российского кино, а сама премия помогает зрителям и профессионалам разглядеть тех, кто задаст вектор его развития завтра», — сообщили в пресс-службе.
Главный редактор журнала «Кинорепортер» Мария Лемешева отметила, что «Аванс» — это не просто награда, это «символ доверия к тем, кто экспериментирует, ищет новые формы и смыслы». «За 15 лет премия доказала: наш выбор оказывается безошибочным. Те, кто получал “Аванс” на старте карьеры, сегодня — лидеры российского кино, чьи имена знает вся страна, а некоторые получили и мировую известность. Мы гордимся, что смогли вовремя разглядеть в них талант и поддержать в начале большого пути», — привели ее слова в пресс-службе.
Среди лауреатов «Аванса» с 2012 года — Милош Бикович, Ирина Старшенбаум, Роман Курцын, Ангелина Стречина, Тихон Жизневский, Дарья Мельникова, Кузьма Котрелев, Юлия Александрова, Данил Стеклов, Елизавета Ищенко — актеры, чьи работы уже вошли в историю современного российского кино.
Московский кинофестиваль впервые прошел в 1935 году, в 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля — режиссер Никита Михалков.