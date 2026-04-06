Актриса Мила Ершова, известная по фильму «Сводишь с ума», сериалам «Аутсорс и «Трудные подростки», и ее супруг Святослав Рогожан раскрыли пол своего первенца. Актеры нашли оригинальный способ поделиться радостью с семьей. Будущие родители устроили для родных тематическую вечеринку на морском берегу, превратив ее в яркое представление. Видео супруги опубликовали в своих соцсетях.
28-летняя Мила и 27-летний Святослав вышли к близким в желтых дождевиках, а затем одновременно их распахнули. Под ними оказались футболки с лаконичными надписями: «Dad» (папа) на Святославе и «Mom» (мама) на Миле. Но главный секрет пара приберегла напоследок. Взяв в руки баллончики, они выпустили в небо облака дыма насыщенного синего цвета.
«У нас будет ребенок!» — воскликнула Мила. «Мальчик!» — радостно добавил Святослав. Родные подбежали и обняли счастливую пару.
Мила Ершова и Святослав Рогожан познакомились в студенческие годы, а позже встретились вновь на съемках проекта «Трудные подростки». Их свадьба состоялась в мае 2024 года, а уже в январе 2026-го актриса сообщила о беременности. Тогда супруги поделились со своими подписчиками в соцсетях романтичными снимками.