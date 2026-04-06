43-летняя Светлана Ходченкова показала новый образ на своей странице в социальной сети. Для фотосессии актриса выбрала клетчатое пальто в пол, белый лонгслив, голубые джинсы-клеш и остроносые ботильоны.
Завершили наряд черный кожаный ремень, сумка Chanel на цепочке и массивные солнцезащитные очки с черными стеклами. Волосы актриса распустила и уложила мелкими кудрями.
Поклонники активно отреагировали на публикацию. «Какое сходство с Ванессой Паради», «Достойный образ скромного миллиардера», «Как стильно», «Эти кудри тебе очень идут!» — написали они.
В марте 2026 года стало известно, что Ходченкова вышла замуж, но личность избранника не раскрывается. На фоне слухов о тайной свадьбе актриса снялась в образе невесты.
Ранее Светлана Ходченкова опубликовала дерзкое фото с занятий на пилоне. В недавнем интервью знаменитость рассказала о своем давнем увлечении танцами на шесте.