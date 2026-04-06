Фильм «Твое сердце будет разбито» — это экранизация одноименного романа Анны Джейн, которая стала самым издаваемым автором в России за последние годы. Режиссером выступил Михаил Вайнберг, известный по сериалам «Тест на беременность» и «Метод Фрейда». Главные роли исполнили Вероника Журавлева и Даниэль Вегас, а компанию им составили Аля Майер, Максим Сапрыкин, Евгения Лоза, Павел Кузьмин, Иван Трушин и Антон Соломатин. По сюжету старшеклассница Полина Туманова сталкивается с травлей в новой школе и для защиты нанимает бунтаря по прозвищу Барс, который притворяется ее парнем. Постепенно игра перерастает в настоящие чувства, и героям предстоит бороться за свою любовь вопреки всему — школе, семье и даже судьбе. Съемки проходили летом и осенью 2025 года, причем 21 из 35 съемочных смен состоялись в Екатеринбурге, который стал главной декорацией для подростковой драмы.