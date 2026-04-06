Где снимали фильм «Твое сердце будет разбито»: Екатеринбург стал главным героем подростковой мелодрамы

Фильм «Твое сердце будет разбито» по большей части снимался в Екатеринбурге и это ключ к пониманию его уникальной атмосферы, где современные небоскребы соседствуют с тихими набережными, а столичный вайб сочетается с размеренным ритмом жизни
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Твое сердце будет разбито
Кадр из фильма «Твое сердце будет разбито»

Фильм «Твое сердце будет разбито» — это экранизация одноименного романа Анны Джейн, которая стала самым издаваемым автором в России за последние годы. Режиссером выступил Михаил Вайнберг, известный по сериалам «Тест на беременность» и «Метод Фрейда». Главные роли исполнили Вероника Журавлева и Даниэль Вегас, а компанию им составили Аля Майер, Максим Сапрыкин, Евгения Лоза, Павел Кузьмин, Иван Трушин и Антон Соломатин. По сюжету старшеклассница Полина Туманова сталкивается с травлей в новой школе и для защиты нанимает бунтаря по прозвищу Барс, который притворяется ее парнем. Постепенно игра перерастает в настоящие чувства, и героям предстоит бороться за свою любовь вопреки всему — школе, семье и даже судьбе. Съемки проходили летом и осенью 2025 года, причем 21 из 35 съемочных смен состоялись в Екатеринбурге, который стал главной декорацией для подростковой драмы.

Города, места и локации, где снимали «Твое сердце будет разбито»

Екатеринбург был выбран не случайно: создателям нужен был крупный нестоличный город с современной архитектурой, столичными вайбами, но без суматохи мегаполиса. Режиссер Михаил Вайнберг признался, что рассматривал Нижний Новгород, Новосибирск и Казань, но уральская столица победила благодаря сочетанию урбанистических пространств и более спокойного ритма жизни. В итоге в фильм вошли как открыточные виды центра, так и новые жилые кварталы, а также павильонные съемки на Свердловской киностудии. 

Олимпийская набережная

Одна из самых романтичных сцен фильма снималась здесь: на набережной Городского пруда герой Барс перевязывает рану Полины. Съемочной группе пришлось работать под проливным дождем, но это не остановило процесс — напротив, погода добавила кадрам особой меланхоличной красоты. В трейлере также можно увидеть, как героиня разглядывает набережную через бинокль, стоя на стилобате Ельцин-центра. Ночные сцены с целующимися влюбленными на фоне огней города тоже снимались здесь.

Ельцин-центр

Стилобат Ельцин-центра стал смотровой площадкой для Полины, которая только приехала в новый город и знакомится с ним. Отсюда открывается панорама на Олимпийскую набережную и левый берег Городского пруда. В кадр также попали современные жилые комплексы, которые стали фоном для размышлений героини о новой жизни.

Небоскреб «Исеть»

Эта высотка, одна из самых узнаваемых в Екатеринбурге, попала в фильм в качестве фона для ночных сцен. Когда герои гуляют по набережной, за их спинами возвышается «Исеть», подчеркивая современный урбанистический облик города.

Квартал «Депо» от Брусники

Самая неожиданная и, пожалуй, важная локация — новый жилой квартал «Депо» на Сортировке. Здесь снимали сцены с балконами, выходящими друг на друга, которые отсылают к шекспировской истории Ромео и Джульетты. Продюсер Анна Гаспарян призналась, что команда пересмотрела несколько жилых комплексов, но «увидели „Депо“ и поняли, что это идеально». Квартал строится на месте бывшего завода по ремонту трамваев, и его балконы стали местом первого зрительного контакта главных героев. 

Театр драмы и окрестности

Несколько сцен, включая, вероятно, городские прогулки героев, снимались у Театра драмы и на прилегающих улицах. Эта локация добавила фильму классического открыточного вида, который знаком каждому, кто бывал в Екатеринбурге.

Аэропорт Кольцово

В фильм также вошли эпизоды, снятые в аэропорту Екатеринбурга. Эта локация подчеркивает динамику жизни героев.

Павильоны Свердловской киностудии

Часть интерьерных сцен снималась в павильонах старейшей уральской киностудии. Это позволило создателям контролировать свет и атмосферу в самых интимных сценах, не завися от капризов уральской погоды.

Москва

Несмотря на то, что основное действие происходит в Екатеринбурге, школьные сцены (классы, коридоры) снимали в Москве.

Интересные факты о фильме «Твое сердце будет разбито»

Пожалуй, самый показательный факт: режиссер Михаил Вайнберг впервые оказался в Екатеринбурге во время подготовки к съемкам и был очарован городом. Это во многом определило визуальный стиль картины — камера с любовью скользит по уральским улицам, делая город не просто фоном, а полноправным участником истории.

  • Создатели фильма объявили конкурс для поклонников книги, и на него поступило более 5400 видеоролика. Победители получили возможность сняться в массовке, а сам кастинг стал важной частью маркетинговой кампании, вовлекая аудиторию в процесс создания фильма.
  • Анна Джейн — писательница, трагически ушедшая из жизни в 2023 году, стала рекордсменом по тиражам в России. Ее книги имеют более 32 млн прочтений, а «Твое сердце будет разбито» — одна из самых популярных историй. Фильм стал данью памяти автору и ее многомиллионной аудитории.
  • Даниэль Вегас, актер, исполнивший роль бунтаря Барса, признался, что его задача была не показать силу персонажа, а оголить его слабость. По его словам, проживание этой роли изменило его и в реальной жизни: он стал мягче относиться к людям, поняв, что за внешней резкостью часто скрывается хрупкость.
  • Продюсер Люся Дадальян рассказала, что после анонса съемок фанаты стали активно предлагать свои варианты актерского состава и обсуждать образы героев в соцсетях. Создатели прислушивались к этим рекомендациям, благодаря чему фильм получил ощущение соавторства с аудиторией.