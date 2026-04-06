Анастасия Задорожная, ставшая известной благодаря роли Василисы в сериале «Клуб», вспомнила о работе над откровенными сценами с партнером Петром Федоровым. По ее словам, проект был дерзким и провокационным для своего времени.
«Да, Пете Федорову повезло. У него были бесконечно меняющиеся девушки, выходящие утром из его спальни. У нас были жесткие сезоны, когда мы уже перестали стесняться», — отметила артистка.
На съемки легендарной эротической сцены, по словам актрисы, ушел целый день. «Режиссер всех выгнал, чтобы никого больше не было. Создал нам атмосферу, чтобы не мешали», — рассказала Задорожная.
Знаменитость поблагодарила Федорова за профессионализм. «Петя потрясающий партнер, очень опытный и внимательный. Я благодарна, что у меня был такой опыт», — призналась она, добавив, что старалась сделать сцену эстетичной, чтобы заставить подростков задуматься о последствиях.
