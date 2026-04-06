Сын Дмитрия Нагиева побрился налысо в день 59-летия отца

Кирилл Нагиев необычно поздравил своего отца с днем рождения — 4 апреля Дмитрию Нагиеву исполнилось 59 лет. Его старший наследник перед этим побрился налысо и записал забавное видео о внешней схожести со знаменитым родителем.
Сначала в кадре появился Нагиев-младший, затем он хлопнул в ладоши — и перед камерой уже предстал звезда сериала «Санкционер». В конце ролика отец и сын вместе посмотрели в камеру и улыбнулись.
«С днем рождения, отец (с прошедшим)!» — написал наследник артиста.
Поклонники присоединились к поздравлениям и пошутили, что Нагиеву-младшему повезло записать видео со знаменитым актером. Они иронично спросили, сколько ему пришлось заплатить звезде за это. На что Кирилл ответил: «Любовь отца бесценна».
«Красавчики», «С днем рождения амбассадора уверенности», «Батя у вас крутой! С днем рождения», «Папа бесплатно снялся? Да ну… Уважаемо. Добра и позитива!», «Я хочу быть вашей мачехой», «Что папа, что сын — оба красавчики. Дмитрий, с днем рождения», — писали они.
Напомним, Кирилл Нагиев — старший сын Дмитрия Нагиева. Он родился в браке актера с журналисткой Алисой Шер.
В 2025 году актер раскрыл, что у него есть еще один сын Марк, которому 16 лет. Однако о матери младшего наследника ничего не известно.
