Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сын Дмитрия Нагиева побрился налысо в день 59-летия отца

Кирилл Нагиев показал забавное видео со знаменитым отцом

Кирилл Нагиев необычно поздравил своего отца с днем рождения — 4 апреля Дмитрию Нагиеву исполнилось 59 лет. Его старший наследник перед этим побрился налысо и записал забавное видео о внешней схожести со знаменитым родителем.

Кирилл Нагиев, фото: соцсети
Кирилл Нагиев, фото: соцсети

Сначала в кадре появился Нагиев-младший, затем он хлопнул в ладоши — и перед камерой уже предстал звезда сериала «Санкционер». В конце ролика отец и сын вместе посмотрели в камеру и улыбнулись.

«С днем рождения, отец (с прошедшим)!» — написал наследник артиста.

Дмитрий Нагиев, фото: соцсети
Дмитрий Нагиев, фото: соцсети

Поклонники присоединились к поздравлениям и пошутили, что Нагиеву-младшему повезло записать видео со знаменитым актером. Они иронично спросили, сколько ему пришлось заплатить звезде за это. На что Кирилл ответил: «Любовь отца бесценна».

«Красавчики», «С днем рождения амбассадора уверенности», «Батя у вас крутой! С днем рождения», «Папа бесплатно снялся? Да ну… Уважаемо. Добра и позитива!», «Я хочу быть вашей мачехой», «Что папа, что сын — оба красавчики. Дмитрий, с днем рождения», — писали они.

Дмитрий и Кирилл Нагиевы, фото: соцсети
Дмитрий и Кирилл Нагиевы, фото: соцсети

Напомним, Кирилл Нагиев — старший сын Дмитрия Нагиева. Он родился в браке актера с журналисткой Алисой Шер.

В 2025 году актер раскрыл, что у него есть еще один сын Марк, которому 16 лет. Однако о матери младшего наследника ничего не известно.

Ранее экс-жена Нагиева показала архивные фото с актером, снятые в 90-х. 