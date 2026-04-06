Стало известно о завершении съемок второго сезона комедийного сериала «Олдскул» с Марией Ароновой в роли строгой учительницы математики. В продолжении проекта к своим ролям также вернулись Ефим Шифрин, Роман Маякин, Павел Савинков, Игорь Хрипунов и другие.
Новый сезон сериала готовит зрителям целый калейдоскоп сюжетных линий. Героиня Марии Ароновой, Мария Павловна, сосредоточится на сложных отношениях с повзрослевшей дочерью, стремясь преодолеть поколенческий разрыв.
Павел Савинков в роли директора школы столкнется с непростым периодом — кризисом среднего возраста. Не останутся без внимания и любовные перипетии: личная история Натальи (Надежда Жарычева) и Бояна (Дэниел Барнс) сделает резкий виток. А школьный коллектив пополнится свежими силами — в стенах учебного заведения появятся завхоз Леонид (Шифрин) и новая учительница Юлия (Елизавета Воронова).
Первый сезон комедийного сериала «Олдскул» завоевал огромную аудиторию и стал одним из телевизионных хитов 2025 года. Несмотря на успех, режиссер проекта Александр Жигалкин признается, что ключевой движущей силой для творческой группы являются внутренние стандарты качества.
«У всей команды завышенные требования прежде всего только к себе, к своей работе, — признается постановщик. — Вне зависимости от популярности для меня каждый проект, под которым стоит моя фамилия, — это невероятная ответственность перед зрителем, и надо все делать на 200%».
Премьера второго сезона «Олдскула» состоится в онлайн-кинотеатрах Premier и Start. Точная дата выхода новых серий пока неизвестна.