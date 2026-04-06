Гоша Куценко о том, почему не пересматривает фильмы с собой

Заслуженный артист России Гоша Куценко объяснил, почему не пересматривает фильмы с собой. Размышлениями об этом он поделился с «Газетой.Ru».
«Если только вспоминаю, могу включить, посмотреть. Я, например, еще не все серии “Встать на ноги” видел, могу сейчас что-то досмотреть», — сказал он.
Актер добавил, что иногда пересматривает свои фильмы через пять лет после выхода, что помогает оценить их независимо.
«А сейчас я пока зависим. Поэтому не могу оценить ни тонкости, ни какую-то суперхудожественность», — говорит артист.
Ранее Гоша Куценко раскрыл, какие хиты поет в караоке.