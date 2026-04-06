Звезда «Не родись красивой» показала подросшего сына

Актриса Ольга Ломоносова, известная по роли Киры Воропаевой в сериале «Не родись красивой», поделилась с поклонниками кадром с подросшим сыном.
В своем личном блоге она опубликовала редкое фото восьмилетнего Федора. Снимок был сделан в магазине. Мальчик запечатлен с глянцевым журналом в руках, на обложке которого красуется его мать. Юный Федор с улыбкой демонстрирует издание.
Ломоносова не раз признавалась, что ее сыну поступают предложения о съемках в кино. Однако звезда решительно ограждает ребенка от мира кинематографа. Как объяснила сама артистка, в их семье «пока достаточно» одной актрисы.
Ранее Ольга Ломоносова опубликовала редкое семейное фото.