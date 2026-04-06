Гоша Куценко об одной из самых сложных ролей: «Я жаловался»

Актер Куценко признался, что ему сложно было играть во «Встать на ноги»

Актер Гоша Куценко признался, что одной из самых сложных ролей в карьере для него стала роль Саши Носкова (Старого) в сериале «Встать на ноги». Об этом персонаже он поговорил с «Газетой.Ru».

По словам артиста, поначалу в роли «нечего было играть» — его персонаж бывший заключенный, он жесткий и закрытый человек, который встречает молодую дочь на инвалидной коляске и начинает «вставать на ноги», в том числе эмоционально.

«Только ближе к финалу у меня появилось пространство для игры. У всех были характерные роли, яркие, иногда комедийные. У всех образы, все на высоте, а у меня — минимализм», — делится он.

Кадр из сериала «Встать на ноги»

Актер отметил, что режиссер проекта Павел Тимофеев не всегда был им доволен.

«Я даже жаловался. У меня почти не было дубля, после которого режиссер вышел бы и сказал: “Гоша, класс”. Он все время проходил мимо. Я спрашивал: “Ну как?” Он отвечал: “Сейчас, сейчас покрутим”. Я все время чувствовал себя слабым звеном», — признается 58-летний актер.

Кадр из сериала «Встать на ноги»

За роль Старого Гоша Куценко получил приз за лучшую мужскую роль на фестивале «Новый сезон», однако считает, что это заслуга всего актерского ансамбля проекта.