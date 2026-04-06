52-летняя Екатерина Волкова отправилась в путешествие по Европе и устроила стильную фотосессию на улицах Милана. Артистка выбрала смелый монохромный образ: кожаный лиф шоколадного оттенка и облегающую юбку в пол из того же материала, дополнив эффектный наряд мюлями на шпильке и узкими солнцезащитными очками.
Знаменитость позировала на фоне красивой городской архитектуры. Образ идеально подчеркнул ее стройную фигуру и длинные ноги, а небрежная укладка добавила «легкомысленную» нотку.
«За 2 дня в Милане успела познакомиться с прекрасным фотографом и у нас получился вот такой street style», — поделилась звезда сериала «Скорая помощь»
Поклонники оценили смелость актрисы. «Все-таки насколько может быть красива женщина, которая любит себя, по-настоящему любит», «Какая вы роскошная женщина», «Классные фотографии, красотка», — написали подписчики в комментариях.
