В конкурсную программу МКФ «Циолковский» вошли 28 документальных фильмов

КАЛУГА, 6 апреля. /ТАСС/. В конкурсную программу VII Международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе (МКФ) «Циолковский», который пройдет в Калуге с 10 по 14 апреля, вошли 28 документальных фильмов из 11 стран. Программа охватывает широкий спектр тем, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля.
«В этом году документальная программа VII Международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе “Циолковский” объединит 28 фильмов из 11 стран — 13 полнометражных и 15 короткометражных картин. Программа охватывает широкий спектр тем: от научных открытий и астрономии до личных историй, памяти и философии космоса», — сообщили в пресс-службе.
Показы короткометражных фильмов пройдут в рамках тематических сеансов: в программу «Астрономы» включены пять картин о научном изучении космоса и личном восприятии, сеанс «Герои» посвящен знаковым фигурам космонавтики, «Образы прошлого» — историческим личностям, а программа «Наука познавать» — фильмам о наставничестве. В полнометражной программе зрители увидят фильмы о науке, космосе, биографические картины. «В числе тем — освоение космоса, поиск внеземной жизни, история научных открытий, а также личные пути героев, чья жизнь связана с исследованием Вселенной», — отметили в пресс-службе фестиваля.
О фестивале
Слоган фестиваля — «Невозможное сегодня станет возможным завтра» (К. Э. Циолковский). Посещение большинства мероприятий фестиваля для зрителей бесплатное. VII МКФ «Циолковский» проводится при поддержке Минкультуры РФ, правительства и Министерства культуры и туризма Калужской области. Среди партнеров кинофестиваля также госкорпорация «Роскосмос», НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина, Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского, Ассоциация планетариев России и другие общественные и коммерческие организации.