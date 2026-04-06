Павел Деревянко вышел на публику с 15-летней дочерью

Актер Павел Деревянко впервые показал публике повзрослевшую дочь. Звезда сериала «Беспринципные» опубликовал в личном блоге снимок, на котором он запечатлен с 15-летней Варварой в Новой Третьяковке. По словам артиста, именно дочь инициировала этот культурный поход.
«Старшая моя Варвара отвела отца в Новую Третьяковку. Говорит: “Папа, тебе нужно”», — рассказал Деревянко о разговоре с дочерью, отметив, что она решила приобщить его к изобразительному искусству.
Публикация моментально собрала множество восторженных откликов от подписчиков. В комментариях они наперебой отмечали красоту юной спутницы актера. «Невероятная», «Какая она красивая», «Ее нужно в кино», «Куколка», «Похожа на вас», «Какая естественная красота», — писали пользователи.
Многие также обратили внимание на явное внешнее сходство отца и дочери, а другие с удивлением констатировали, как быстро растут дети.
