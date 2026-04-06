Дочь Уиллиса сделала откровенное признание о материнстве и шокировала поклонников

Дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур, Румер Уиллис, опубликовала в соцсетях видео, на котором кормит грудью свою трехлетнюю дочь. Актриса заявила, что не собирается отказываться от этого и не просит ни у кого советов на этот счет.
В своем обращении к подписчикам Румер Уиллис отметила, что ее подход к материнству регулярно становится мишенью для критики и осуждения в интернете. Она выразила недоумение, почему незнакомые люди, посещая ее личную страницу, считают возможным позволять себе подобные комментарии. Актриса призвала помнить о личных границах и сохранять уважительное поведение.
Ранее Уиллис уже рассказывала о близких отношениях в своей семье. Она признавалась, что, когда все собираются в родительском доме, она спит в одной кровати с матерью и принимает ванну вместе с сестрами. Для дочери голливудских знаменитостей такие традиции не кажутся чем-то странным или выходящим за рамки.
Ранее Румер Уиллис показала редкое фото внучки Брюса Уиллиса.