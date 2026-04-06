Франшиза, стартовавшая в 2010 году с истории шерифа, очнувшегося от комы в мире живых мертвецов, превратилась в разветвленную медиа-империю. Сегодня в ней насчитывается восемь сериалов и больше десятка веб-эпизодов, действие которых разворачивается на нескольких континентах. Запутаться в этом многообразии проще, чем выжить в толпе ходячих. Поэтому поклонникам зомби-апокалипсиса нужен четкий путеводитель. Мы подготовили два оптимальных маршрута по вселенной: хронологический и в порядке выхода. Какой из них выбрать — зависит только от вашего желания увидеть эволюцию мира или проследить развитие каждого персонажа от начала до конца.
1. Порядок выхода: как это видели фанаты с 2010 года
Этот способ идеален для новичков. Вы будете знакомиться со вселенной ровно так, как это делали миллионы зрителей по всему миру на протяжении полутора десятков лет. Главный плюс — вы не нарветесь на спойлеры и в полной мере ощутите, как расширялась и углублялась эта мрачная вселенная. Минус — придется часто переключаться между таймлайнами, особенно на поздних этапах.
«Ходячие мертвецы» (сезон 1)
Шериф Рик Граймс (Эндрю Линкольн) приходит в себя в больнице и обнаруживает, что мир захватили Ходячие. Он находит группу выживших в Атланте, включая жену Лори (Сара Уэйн Кэллис) и сына Карла (Чендлер Риггз), и становится их лидером, пытаясь выбраться из города и найти безопасное убежище.
«Ходячие мертвецы: Разорванная на части» (веб-сериал)
История Ханны (Лилли Бердселл), полусгнившей «девушки на велосипеде», которую Рик встретил в первом эпизоде. Вебизод показывает ее жизнь до того, как она превратилась в ходячую, и трагические события, приведшие к катастрофе.
«Ходячие мертвецы» (сезон 2)
Группа Граймса покидает Атланту и после автомобильной аварии укрывается на ферме семьи Гринов. В центре сюжета — поиски пропавшей дочери Кэрол (Мелисса МакБрайд) и растущее напряжение между Риком и его бывшим напарником Шейном (Джон Бернтал).
«Ходячие мертвецы: Холодный склад» (веб-сериал)
Молодой человек по имени Чейз (Джош Стюарт) пытается добраться до своей сестры в первые дни апокалипсиса. Он находит убежище на складе, управляемом бывшим сотрудником Би Джей, у которого далеко не благие намерения.
«Ходячие мертвецы» (сезон 3)
Спустя восемь месяцев группа находит и расчищает заброшенную тюрьму, которая становится их новой базой. Они вступают в конфликт с жителями городка Вудбери и его безжалостным лидером по прозвищу Губернатор (Дэвид Моррисси).
«Ходячие мертвецы: Клятва» (веб-сериал)
События разворачиваются незадолго до пробуждения Рика. Двое выживших, Пол и Карина (Уайатт Рассел и Эшли Белл), пытаются найти медицинскую помощь, и их путь приводит в больницу, где позже очнется главный герой.
«Ходячие мертвецы» (сезоны 4—5)
После падения тюрьмы группа рассеивается. Рик и его товарищи сталкиваются с новыми угрозами: каннибалами из Терминуса, загадочным Загонщиком и его группой Заявители, а также находят убежище в Александрии — общине, живущей в относительной безопасности.
«Бойтесь ходячих мертвецов» (сезон 1)
Приквел, показывающий зарождение эпидемии в Лос-Анджелесе. Зрители видят, как семья школьного консультанта Мэдисон Кларк (Ким Диккенс) пытается осознать происходящее и выжить в первые хаотичные дни.
«Бойтесь ходячих мертвецов: Рейс 462» (веб-сериал)
История пассажиров самолета, оказавшихся в изоляции вместе с инфицированным, когда эпидемия только начинается. События вебизода пересекаются со вторым сезоном основного шоу.
«Ходячие мертвецы» (сезон 6)
Жители Александрии сталкиваются с огромной стаей ходячих. Рик и его группа встречают хипстерского разведчика по прозвищу Иисус (Том Пэйн), который приводит их в общину Хиллтоп, и впервые слышат о таинственном лидере Спасителей по имени Ниган (Джеффри Дин Морган).
«Бойтесь ходячих мертвецов» (сезон 2)
Герои покидают горящий Лос-Анджелес на роскошной яхте «Эбигейл», принадлежащей загадочному Виктору Стрэнду (Колман Доминго). Они отправляются в плавание вдоль побережья Тихого океана, сталкиваясь с новыми опасностями на море и на суше в Мексике.
«Бойтесь ходячих мертвецов: Проход» (веб-сериал)
Две женщины, Сиерра и Габриэлла (Келси Скотт и Мишель Прада), встречаются на границе с Мексикой и объединяются, чтобы выжить. Одна ранена, другая соглашается помочь ей в обмен на информацию об убежище к югу от границы.
«Ходячие мертвецы» (сезон 7)
В шокирующей премьере сезона Ниган жестоко расправляется с двумя членами группы Рика, ломая их волю. Рик вынужден подчиниться диктату Спасителей, но втайне начинает собирать коалицию из общин для сопротивления.
«Бойтесь ходячих мертвецов» (сезон 3)
Семьи Кларк и Салазар оказываются на границе США и Мексики, где сталкиваются с жестоким миром выживания без международных законов. Они ввязываются в конфликт между местными ранчо и бандой байкеров.
«Ходячие мертвецы: Красное мачете» (веб-сериал)
История красного мачете, которое Рик использовал для убийства Гаррета (Эндрю Дж. Уэст), лидера каннибалов из Терминуса. Вебизод прослеживает путь этого оружия от начала апокалипсиса до попадания в руки Рика.
«Ходячие мертвецы» (сезон 8)
Война между коалицией Рика (Александрия, Хиллтоп, Королевство) и Спасителями Нигана достигает апогея. Конфликт заканчивается тем, что Рик щадит Нигана, а не убивает его, как все ожидали.
«Бойтесь ходячих мертвецов» (сезон 4)
Важный кроссовер: к актерскому составу присоединяется Морган (Ленни Джеймс) из основного сериала. События теперь разворачиваются параллельно с «Ходячими», а не до них. Группа пытается построить новую жизнь на бейсбольном стадионе.
«Ходячие мертвецы» (сезон 9)
Проходит полтора года. Рик жертвует собой, чтобы спасти общины, и его увозят на вертолете неизвестные солдаты. Проходит еще шесть лет, и появляется новая угроза — Шепчущиеся, люди, носящие маски из кожи мертвецов.
«Бойтесь ходячих мертвецов» (сезон 5)
Группа под руководством Моргана продолжает помогать другим выжившим, пытаясь искупить грехи прошлого. Но их усилия сталкиваются с сопротивлением новой антагонистки Вирджинии (Колби Минифи) и ее людей.
«Бойтесь ходячих мертвецов: Кассеты Алтеи» (веб-сериал)
Серия интервью, которые журналистка Алтея (Мэгги Грэйс) берет у выживших. Она записывает истории людей, встреченных ею во время путешествий, чтобы сохранить память о мире, который был утерян.
«Ходячие мертвецы» (сезон 10, серии 1—16)
Война с Шепчущимися продолжается. Альфа (Саманта Мортон), лидер Шепчущихся, убивает одного из ключевых персонажей, а Кэрол преследует ее в попытке отомстить. Противостояние заканчивается смертью Альфы от руки Беты (Райан Херст).
«Ходячие мертвецы: Мир за пределами» (сезон 1)
Спустя 10 лет после начала эпидемии подростки Хоуп и Айрис Беннет (Алия Ройал и Алекса Мансур) покидают безопасные стены своей общины в Небраске. Они отправляются в опасное путешествие, чтобы найти своего отца и раскрыть секреты Гражданской Республики.
«Бойтесь ходячих мертвецов» (сезон 6)
После событий с Вирджинией, группа оказывается разбросана по разным поселениям. Морган и его друзья сталкиваются с новым злом — культом Судного дня во главе с безумцем Тедди (Джон Гловер), который хочет уничтожить мир с помощью ядерного оружия.
«Ходячие мертвецы» (сезон 10, серии 17—22)
Дополнительные эпизоды, снятые из-за пандемии. Они фокусируются на второстепенных персонажах, включая историю прошлого Нигана и его жены Люсиль (Хилари Бертон Морган), а также показывают, как группа справляется с последствиями бури и урагана.
«Ходячие мертвецы» (сезон 11, серии 1—8)
Финальный сезон основного шоу. Группа обнаруживает огромное поселение под названием Содружество с 50 000 жителей. Но в этом обществе царит жесткое классовое расслоение и коррупция, что приводит к новому конфликту.
«Ходячие мертвецы: Мир за пределами» (сезон 2)
Завершение истории Беннетов. Они добираются до Нью-Йорка, сталкиваются с истинным лицом Гражданской Республики и раскрывают заговор, который может уничтожить все независимые общины.
«Бойтесь ходячих мертвецов» (сезон 7, серии 1—8)
Постапокалиптический Техас превратился в радиоактивную пустошь после ядерных взрывов. Группа Моргана пытается выжить в этих новых, еще более смертоносных условиях.
«Ходячие мертвецы» (сезон 11, серии 9—16)
Напряжение в Содружестве нарастает. Памела Милтон (Лайла Робинс), губернатор, теряет контроль над ситуацией, а Рик Граймс получает свой первый спин-офф, анонсированный после финальной сцены.
«Бойтесь ходячих мертвецов: Мертвецы под водой» (веб-сериал)
Приквел к шестому сезону, показывающий, что произошло на атомной подводной лодке USS Pennsylvania до того, как она оказалась в руках культа Тедди. Экипаж сталкивается с зомби в замкнутом пространстве субмарины.
«Бойтесь ходячих мертвецов» (сезон 7, серии 9—16)
Морган и Мэдисон объединяются, чтобы спасти оставшихся в живых от радиоактивной зоны. Они находят убежище на подводной лодке, а история культистов завершается грандиозным финалом.
«Истории ходячих мертвецов» (сезон 1)
Сериал-антология, в котором каждый эпизод рассказывает отдельную историю с новыми персонажами. Здесь есть и трогательная дорожная история, и эпизод с временной петлей, и мрачная предыстория лидера Шепчущихся Альфы.
«Ходячие мертвецы» (сезон 11, серии 17—24)
Эпический финал оригинального сериала. Жители Александрии и Хиллтопа поднимают восстание против коррумпированного правительства Содружества, и в конце концов им удается установить справедливость.
«Бойтесь ходячих мертвецов» (сезон 8, серии 1—6)
Финальный сезон приквела, действие которого происходит через несколько лет. Мэдисон и ее дочь Алисия, чьи судьбы были неопределенными, вновь появляются, чтобы завершить историю семьи Кларк.
«Ходячие мертвецы: Мертвый город» (сезон 1)
Спин-офф о Мэгги (Лорен Коэн) и Нигане, которые отправляются в постапокалиптический Манхэттен. Сын Мэгги был похищен бывшим спасителем, и их вынужденный союз подвергается новым испытаниям в городе, кишащем ходячими.
«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» (сезон 1)
Культовый персонаж Нормана Ридуса просыпается на берегу Франции. Без воспоминаний о том, как он туда попал, Дэрил оказывается втянут в конфликт между местными выжившими и религиозным культом, который видит в мальчике-сироте нового мессию.
«Бойтесь ходячих мертвецов» (сезон 8, серии 7—12)
Финальные эпизоды приквела завершают историю Мэдисон и Моргана. Они находят способ окончательно победить новую угрозу и наконец обрести покой, завершая многолетнее путешествие.
«Ходячие мертвецы: Выжившие» (сезон 1)
Долгожданное возвращение Рика Граймса и Мишон (Данай Гурира). Сериал рассказывает о том, что случилось с Риком после того, как его увезли на вертолете, и как Мишон отправилась на его поиски, чтобы воссоединиться и выжить в мире, полном врагов.
«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» (сезон 2)
События разворачиваются сразу после финала первого сезона. Дэрил продолжает свой путь во Франции, а Кэрол, его давняя подруга, отправляется на поиски, чтобы вернуть его домой. Их пути пересекаются в эпическом кроссовере.
«Ходячие мертвецы: Мертвый город» (сезон 2)
Мэгги и Ниган возвращаются в Манхэттен, чтобы спасти сына девушки от последствий их прошлых действий. Они сталкиваются с новыми врагами и вынуждены иметь дело с тенью Нигана, которая продолжает преследовать их.
«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» (сезон 3)
В центре сюжета — Дэрил Диксон и его верная подруга Кэрол Пелетье. После событий второго сезона во Франции герои продолжают свой путь к дому, но судьба заносит их в Испанию.
Этот список — настоящая машина времени, позволяющая проследить, как скромный проект о выживании превратился в глобальную историю о восстановлении цивилизации.
2. Хронологический порядок: путешествие сквозь время
Этот способ — для ценителей глубины. Он позволит вам выстроить стройную картину событий, начиная с первых дней эпидемии и заканчивая далеким будущим. Это сложный маршрут: вам придется постоянно переключаться между разными шоу, а некоторые сюжетные арки растянутся на десятки часов. Но наградой станет полное, почти маниакальное понимание того, как переплетаются судьбы героев из разных уголков страны.
Вот как будет выглядеть это путешествие во времени:
1. «Бойтесь ходячих мертвецов» (сезоны 1—3). Первые дни и недели апокалипсиса в Лос-Анджелесе и на побережье Мексики. Здесь вы увидите, как рушится привычный мир.
2. Веб-эпизоды «Бойтесь...» («Рейс 462», «Проход», «Мертвецы под водой»). Короткие истории, дополняющие картину начала хаоса.
3. «Ходячие мертвецы» (сезоны 1—8). Основная история Рика Граймса и его группы, которая начинается спустя несколько недель после падения цивилизации.
4. «Бойтесь ходячих мертвецов» (сезон 4). Временной скачок: этот сезон уже пересекается с хронологией «Ходячих».
5. «Истории ходячих мертвецов» (сезон 1). Этот сериал-антология может быть вставлен сюда, так как его события происходят в разные периоды, но основная масса — в «золотую эру» основного шоу.
6. «Ходячие мертвецы» (сезон 9). Ключевой момент — исчезновение Рика Граймса.
7. «Бойтесь ходячих мертвецов» (сезон 5). Параллельные события.
8. «Ходячие мертвецы» (сезон 10).
9. «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» (сезоны 1—2). События разворачиваются примерно через десять лет после начала эпидемии и раскрывают тайны Гражданской Республики.
10. «Ходячие мертвецы» (сезон 11). Финал оригинального сериала.
11. «Бойтесь ходячих мертвецов» (сезоны 6—8). Заключительные главы приквела, которые окончательно смешиваются с таймлайном «Ходячих».
12. «Ходячие мертвецы: Выжившие» (сезон 1). История воссоединения Рика и Мишон, происходящая после событий 9-го сезона «Ходячих».
13. «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» (сезоны 1—3). Путешествие любимца публики во Францию и Испанию, происходящее после финала оригинального сериала.
14. «Ходячие мертвецы: Мертвый город» (сезоны 1—2). Мрачное приключение Мэгги и Нигана в постапокалиптическом Нью-Йорке, также разворачивающееся после основных событий.
Этот порядок требует внимательности, но он позволяет по-настоящему прочувствовать масштаб трагедии: вы увидите, как зло зарождается в одном месте, расцветает в другом, а затем неумолимо сводит героев с разных концов страны. Например, вы сможете проследить путь Моргана Джонса от первых дней паники в «Бойтесь...» до его ключевой роли в финале оригинального сериала.
3. Будущие проекты
Вселенная «Ходячих мертвецов» не стоит на месте. Франшиза продолжает множиться, пополняясь как новыми главами уже существующих историй, так и совершенно новыми проектами. Подготовили небольшой список того, что уже находится в разработке и официально анонсировано:
«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон», сезон 4: история Дэрила и Кэрол получит эпическое завершение. Этот сезон официально станет финальным. Его выход запланирован на 2026 год.
«Ходячие мертвецы: Мертвый город», сезон 3: Мэгги и Ниган вернутся на улицы постапокалиптического Манхэттена. Сериал был продлен и планируется к выходу в конце 2026 — начале 2027 года.
«More Tales from the Walking Dead Universe» (рабочее название). Это шестисерийный спин-офф-антология из мира «Ходячих мертвецов», который находится в разработке с 2023 года под руководством Скотта Гимпла. Сериал задуман как проект малой формы, похожий на «Истории ходячих мертвецов». Но после анонса не было значимых новостей, и издание The Hollywood Reporter ставит под сомнение его реализацию в 2026 году, поэтому статус проекта остается под вопросом.
Новый анонимный кроссовер-спин-офф. В разработке находится проект, который объединит персонажей из различных спин-оффов в одном сериале. Инсайдеры уже называют его The Walking Dead: Season 12, намекая на масштаб события.
Кажется, слова продюсера Скотта Гимпла о том, что новые серии будут выходить как минимум до 2030 года, — это не просто обещание, а вполне реальный план.