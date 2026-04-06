Мультсериалы «Союзмультфильма» появились на платформе Dubai+

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Проекты «Союзмультфильма» стали доступны на ближневосточной стриминговой платформе Dubai+, ориентированной на семейную аудиторию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе киностудии.
«Проекты киностудии “Союзмультфильм” стали доступны на ближневосточной стриминговой платформе Dubai+. В рамках партнерства в онлайн-кинотеатре представлены анимационные сериалы “Союзмультфильма”: “Умка”, “Тайны Медовой долины” и “Монсики”. Кроме того, пользователям Dubai+ доступна коллекция короткометражных анимационных фильмов киностудии», — говорится в сообщении.
Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила, что студия рада росту интереса к своему контенту. «Мы очень рады, что контент “Союзмультфильма” находит все больше новых поклонников на Ближнем Востоке и теперь представлен на такой значимой платформе, как Dubai+, что укрепляет позиции российской анимации на международном рынке», — отметила она.
По ее словам, зрителям будут доступны как современные разножанровые сериалы, так и авторская анимация, отражающая широкий спектр возможностей студии. «Мы видим высокий спрос на российский анимационный контент, поскольку он во многом соответствует ближневосточным традициям и требованиям безопасности», — подчеркнула Слащева.
Платформа Dubai+ начала работу в 2026 году. Она пришла на смену сервису Awaan в рамках развития цифровой экосистемы медиахолдинга Dubai Media. Сервис насчитывает более 100 тыс. часов контента.