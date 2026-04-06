Главная героиня Рейчел никогда не хотела замуж. Но встреча с обаятельным Ники меняет все — она готова стать супругой. Но чем ближе день церемонии, тем сильнее нарастает тревога — предчувствие, что случится нечто ужасное. И оно оправдывается: Рейчел узнает, что над ее родом висит древнее проклятие. Несколько веков назад ее предок заключила сделку со Смертью, чтобы воскресить погибшего жениха. Цена? Все женщины ее крови должны выходить замуж только за истинную родственную душу. Ошибка — смерть от кровотечения. Отказ от свадьбы — проклятие переходит на семью жениха. Рейчел оказывается перед чудовищным выбором, а ее жених тем временем начинает сомневаться в их союзе. Рассказываем, чем закончился первый сезон сериала «У меня очень плохое предчувствие».