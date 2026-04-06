Ирина Шейк показала подростковые фото из России

Звезда родилась в Еманжелинске в семье шахтера и преподавателя музыки. После окончания школы она уехала на учебу в Челябинск. Там будущая звезда получила работу в модельном агентстве «Светлана». Позже Ирина Шейк завоевала титул «Супермодель-2004» в местном конкурсе красоты. На мероприятии ее заметил скаут Гия Джикидзе и предложил стать профессиональной моделью. С 2005 года Ирина Шейк стала работать в Европе.