Стартовали съемки четвертого сезона комедийного сериала «Праздники». К своим ролям в продолжении проекта вернулись Мария Аронова, Виталий Хаев, Никита Павленко. Режиссерское кресло вновь занял Борис Дергачев.
В новом сезоне клан Пыжовых ждут новые испытания и радости. Центром притяжения для всей семьи становится новорожденный сын младшей дочери Юли (Яна Енжаева) и Вовика (Павленко).
По традиции, Пыжовых ждет первый большой праздник в жизни малыша — смотрины новорожденного. Виктор Васильевич Пыжов (Хаев) с головой погружается в роль дедушки и строит на даче детскую площадку для будущих игр внука.
Старшая дочь Лена (Анастасия Калашникова) начинает откровенно ревновать отца к сестре и племяннику. Эти чувства подталкивают ее к мысли о втором ребенке, но карьерные амбиции не позволяют легко пойти на этот шаг. Разногласия по самому важному вопросу обнажают кризис в отношениях Лены с ее мужем Пашей (Сергей Канаев).
Ситуацию накаляет и неожиданное изменение статусов внутри семьи. Вовик вдруг превращается в любимого зятя. Это новое положение дел запускает болезненное соперничество уже не только между сестрами, но и мужьями.
Параллельно с этими событиями свою важную жизненную развилку проходит Наталья Николаевна Пыжова (Аронова). Героине предстоит столкнуться с перспективой выхода на пенсию, что станет для нее отдельным глубоким переживанием и испытанием.
По словам сценариста и продюсера Дениса Шенина, в четвертом сезоне появится новый персонаж — отец героини Ароновой и практически единственный человек, которого боится Виктор Васильевич Пыжов. Кто сыграет этого персонажа, пока держится в секрете.
«В четвертом сезоне героев ждут серьезные перемены, новые конфликты и, конечно, новые персонажи. Но главное остается прежним — это теплая, живая история, в которой каждая российская семья узнает себя», — поделился постановщик Борис Дергачев.
Съемками «Праздников» занимаются кинокомпании Russian Code и 1−2−3 Production по заказу телеканала ТНТ. Дата выхода четвертого сезона пока неизвестна.