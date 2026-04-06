Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Мария Аронова вернулась к своей роли в продолжении «Праздников»: первые кадры

В четвертом сезоне комедийного сериала актриса вновь сыграет темпераментную главу семейства
На съемках четвертого сезона сериала «Праздники»

Стартовали съемки четвертого сезона комедийного сериала «Праздники». К своим ролям в продолжении проекта вернулись Мария Аронова, Виталий ХаевНикита Павленко. Режиссерское кресло вновь занял Борис Дергачев.

В новом сезоне клан Пыжовых ждут новые испытания и радости. Центром притяжения для всей семьи становится новорожденный сын младшей дочери Юли (Яна Енжаева) и Вовика (Павленко).

По традиции, Пыжовых ждет первый большой праздник в жизни малыша — смотрины новорожденного. Виктор Васильевич Пыжов (Хаев) с головой погружается в роль дедушки и строит на даче детскую площадку для будущих игр внука.

Кадр из сериала «Праздники» (4 сезон)

Старшая дочь Лена (Анастасия Калашникова) начинает откровенно ревновать отца к сестре и племяннику. Эти чувства подталкивают ее к мысли о втором ребенке, но карьерные амбиции не позволяют легко пойти на этот шаг. Разногласия по самому важному вопросу обнажают кризис в отношениях Лены с ее мужем Пашей (Сергей Канаев).

Кадр из сериала «Праздники» (4 сезон)

Ситуацию накаляет и неожиданное изменение статусов внутри семьи. Вовик вдруг превращается в любимого зятя. Это новое положение дел запускает болезненное соперничество уже не только между сестрами, но и мужьями.

Кадр из сериала «Праздники» (4 сезон)

Параллельно с этими событиями свою важную жизненную развилку проходит Наталья Николаевна Пыжова (Аронова). Героине предстоит столкнуться с перспективой выхода на пенсию, что станет для нее отдельным глубоким переживанием и испытанием.

Мария Аронова на съемках четвертого сезона сериала «Праздники»:

По словам сценариста и продюсера Дениса Шенина, в четвертом сезоне появится новый персонаж — отец героини Ароновой и практически единственный человек, которого боится Виктор Васильевич Пыжов. Кто сыграет этого персонажа, пока держится в секрете.

Кадр из сериала «Праздники» (4 сезон)

«В четвертом сезоне героев ждут серьезные перемены, новые конфликты и, конечно, новые персонажи. Но главное остается прежним — это теплая, живая история, в которой каждая российская семья узнает себя», — поделился постановщик Борис Дергачев.

Борис Дергачев на съемках четвертого сезона сериала «Праздники»

Съемками «Праздников» занимаются кинокомпании Russian Code и 1−2−3 Production по заказу телеканала ТНТ. Дата выхода четвертого сезона пока неизвестна.