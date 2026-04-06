Джинни Уизли из «Гарри Поттера» объявила о второй беременности

Актриса Бонни Райт, известная миллионам зрителей по роли Джинни Уизли в саге о «Гарри Поттере», ждет второго ребенка. Об этом звезда сама рассказала в своем аккаунте в соцсети.
35-летняя Райт поделилась с подписчиками трогательным кадром. На фотографии ее двухлетний сын Элио нежно целует округлившийся живот матери. Актриса, одетая в простую белую футболку и брюки, запечатлена на диване дома. В подписи к снимку Бонни Райт и ее партнер, Эндрю Лококо, сообщили радостную новость.
«Два малыша у меня на коленях. Наш второй маленький земной ребенок присоединится к нам этой осенью!» — написала актриса.