Актриса Тори Спеллинг и ее четверо детей госпитализированы после ДТП

Звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210» Тори Спеллинг вместе с семьей попала в ДТП. Актриса и ее четверо детей были госпитализированы после того, как и в их машину врезался автомобиль, ехавший на очень высокой скорости. О случившемся сообщает TMZ. По данным портала, Тори в момент происшествия находилась за рулем своего внедорожника.