Актриса Тори Спеллинг и ее четверо детей госпитализированы после ДТП

Звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210» Тори Спеллинг вместе с семьей попала в ДТП. Актриса и ее четверо детей были госпитализированы после того, как и в их машину врезался автомобиль, ехавший на очень высокой скорости. О случившемся сообщает TMZ. По данным портала, Тори в момент происшествия находилась за рулем своего внедорожника.
Уточняется, что ни актриса, ни ее наследники серьезно не пострадали. Спеллинг, у которой обнаружены царапины и сотрясение мозга, была в сознании и эмоционально рассказала о ДТП полиции, когда правоохранительные органы прибыли на место.
Помимо Спеллинг и ее детей, в машине также находились друзья актрисы. Все были доставлены в больницу на нескольких машинах скорой помощи.