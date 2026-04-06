Мелодрама «Твое сердце будет разбито» снова стала лидером кинопроката в России

Мелодрама «Твое сердце будет разбито» — экранизация книги Анна Джейн — второй раз подряд заняла первое место в российском кинопрокате. Об этом сообщил kinobusiness.com.
По данным портала, картина заработала 219 млн рублей в России и странах СНГ за минувший уикенд.
На второй строчке остался фильм «Домовенок Кузя 2» со сборами 140,8 млн рублей. Третье место заняла премьера — комедия «Королек моей любви», собравшая 94,3 млн рублей.
Мультфильм «Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала» опустился на четвертую позицию с 30 млн рублей.
Черная комедия с элементами триллера «Наследник» замкнула пятерку лидеров. Фильм заработал на выходных 24,5 млн рублей.