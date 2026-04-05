Финский актер Хаапасало, осудивший СВО, собрался переехать в Грузию

Вилле пока не выучил грузинский язык, но уже вовсю готовится к скорому переезду. Артист добавил, что его уже давно притягивают кулинарные обычаи этого государства. Раньше знаменитость держал в Хельсинки ресторан, где упор делался на блюда грузинской кухни, но точка закрылась в мае 2025 года. А в разгар пандемии он сам стряпал хачапури и торговал ими через собственный киоск Haapasalon Hatsapuri.